Tarım arazisinin sanayi imarına açılıp açılmaması için referanduma gidildi

09.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:51

İZMİT'in Durhasan ve Solaklar mahallelerinde oturanlar, 660 dönümlük tarım arazisinin sanayi imarına açılması konusunda fikir ayrılığı yaşayınca muhtarlıklar tarafından referandum yapılmasına karar verildi. Tarım arazileriyle ilgili imar kararı, sandıktan çıkan sonuca göre verilecek.

İzmit'e bağlı olan, toplam 800 nüfuslu ve 190 haneli Durhasan ile Solaklar mahallelerinde oturanlar, 660 dönümlük tarım arazisinin sanayi imarına açılarak, Makineciler Küçük Sanayi Sitesi yapılması konusunda fikir ayrılığı yaşayınca muhtarlıklar tarafından referandum yapılmasına karar verildi. Tarım arazileriyle ilgili imar kararı, muhtarlıklara kurulan sandıkta 550 seçmenin oy kullanması sonucu belli olacak. Bu sabah sandık başlarına gelerek, oy kullanan mahalle sakinleri, kararın referandumla verilecek olmasından memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA