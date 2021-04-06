Tarım aletleri çalan üç zanlı yakalandı

Karabük ve Kastamonu'da tarım aletleri çalınması olayıyla ilgili üç zanlı yakalandı.

Karabük ve Kastamonu'da tarım aletleri çalınması olayıyla ilgili üç zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı bir köyde tarım aletleri çalınması ihbarını alan Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı araştırmada Kastamonu'nun Araç ilçesinde de benzer olayın yaşandığını belirledi. JASAT, Safranbolu ve Araç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucunda olaya karıştığı tespit edilen üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Üç şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çalınan yaklaşık 50 bin TL değerindeki birer adet römork, adet su motoru, tambur biçeri, merdane, ot toplama tırmığı, mibzer, 2 adet pulluk ve bir adet yükleyici sahibine teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı