Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar

Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar

Akciğer kanseri nedeniyle 1 Ekim Salı günü hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde Selçuk Yöntem'in 1.500 TL'sini çaldılar.

04.10.2019 13:44
Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar

Oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş dün de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde, Selçuk Yöntem'in parasının çalındığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş dün de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenaze törenine, Ünlüoğlu'nun yakın dostları katıldı. Selçuk Yöntem de oradaydı.

CEBİNDEN 1.500 TL'SİNİ ÇALDILAR

Yöntem, cenazede tatsız bir olay yaşadı. Kalabalıktan faydalanan bir kişi, Yöntem'in cebinden 1.500 TL'sini çaldı.

SELÇUK YÖNTEM SİNİRLENDİ

Hırsızlık olayını sonradan fark eden Selçuk Yöntem, olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

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