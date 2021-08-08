Tarık Tarcan bir döneme damga vurmuştu! Son hali hayranlarını şaşırttı!
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Tarık Tarcan bir döneme damga vurmuştu! Son hali hayranlarını şaşırttı!

Tarık Tarcan bir döneme damga vurmuştu! Son hali hayranlarını şaşırttı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biriydi. Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapamadığı iş kalmadı. Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çekti. 90'lı yıllarda en yakışıklı manken ve oyuncuları arasında gösterilen Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oluyor. Usta sanatçı, adeta yıllara meydan okuyor. İşte Tarık Tarcan'ın son hali…

Bir dönemin yakışıklı oyuncularından Tarık Tarcan, mesleğinin en başarılı döneminde ara verdi. Şu sıralar Bozburun ve Antalya arası bir yaşam süren 62 yaşındaki Tarcan, köy kahvesinde sakin günlerinin keyfini çıkarıyor. Ünlü oyuncu erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" diyor.

Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biriydi. Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapamadığı iş kalmadı. Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çekti.

90'lı yıllarda en yakışıklı manken ve oyuncuları arasında gösterilen Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor.

Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor.

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oluyor. Usta sanatçı, adeta yıllara meydan okuyor. (Kaynak-sabah.com.tr)

Tarık Tarcan bir döneme damga vurmuştu! Son hali hayranlarını şaşırttı!
Tarık Tarcan bir döneme damga vurmuştu! Son hali hayranlarını şaşırttı!
Tarık Tarcan bir döneme damga vurmuştu! Son hali hayranlarını şaşırttı!
Tarık Tarcan bir döneme damga vurmuştu! Son hali hayranlarını şaşırttı!

Kaynak: Snob Magazin

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