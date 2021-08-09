Tarık Mengüç'ün zor anı! Sunucunun bir sorusuyla hüngür hüngür ağladı
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Tarık Mengüç'ün zor anı! Sunucunun bir sorusuyla hüngür hüngür ağladı

Tarık Mengüç'ün zor anı! Sunucunun bir sorusuyla hüngür hüngür ağladı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu. Babasının adını duyunca gözyaşlarına boğulan şarkıcı, yaşadığı zorluklardan ve kendisine yapılan haksızlıklardan bahsetti.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un Youtube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu renkli kişiliğiyle tanınan şarkıcı Tarık Mengüç oldu. Roman kültüründen ve aile yaşantısından bahseden şarkıcı, ocak ayında kaybettiği babasının adını duyunca gözyaşlarına boğuldu.

Tarık Mengüç, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Ünlü isimlere verdiğin şarkılar neden bilinmiyor?", "Kuştepe'den yolun geçtiğinde neler hissediyorsun?", "İçinde uhde kalan en büyük yenilgin ne?", "Roman olduğun için üzerinde bir eziklik hissettin mi?" ve "Baban kapıdan içeri girse ne söylemek istersin?" sorularına da tüm samimiyetiyle cevap verdi.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Tarık Mengüç'ün zor anı! Sunucunun bir sorusuyla hüngür hüngür ağladı - Haberler Magazin
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