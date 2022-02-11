Tarık Almış'ta, 'İlk Maç İlk Heyecan'

MANİSA (Bültenler) - Türkiye Basketbol Ligi'nde, Süper Lig yarışı tüm hızıyla devam ederken Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Final Spor karşılaşması ile Tarık Almış Spor Salonu'nda ilk kez seyircisinin karşısına çıkacak. Mücadele 12 Şubat Cumartesi günü saat 15.45'te oynanacak. Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde hafta boyunca sıkı bir şekilde çalışan Manisa'nın Dev Adamları kritik maçın hazırlıklarını tamamladı.

"Yeni salonumuzda rakip takımlara seyircimizle büyük baskı kuracağımıza inanıyorum"

Basketbolda heyecanın merkezinin şehrin merkezine taşındığını belirten Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, "Yeni evimizde ilk maçımıza çıkacağız. Bunun heyecanı ve coşkusunu şimdiden yaşamaya başladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e bir kez daha böylesine güzel bir olanağı bizlere ve Manisalı sporseverlere sunduğu için teşekkür ediyorum. Yeni salonumuzda rakip takımlara seyircimizle büyük baskı kuracağımıza inanıyorum. Süper Lig yolunda taraftarlarımıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu takım Süper Ligi fazlasıyla hak ediyor" dedi.

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