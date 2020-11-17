Tarihteki ilk İzmirliler balık seviyormuş
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Tarihteki ilk İzmirliler balık seviyormuş

17.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:04
Tarihteki ilk İzmirliler balık seviyormuş

İzmir'deki Yeşilova Höyüğü kazılarında balıkçıların 8 bin yıl önce ağlarının ucuna ağırlık bağlayarak daha fazla balık tutmak için teknik geliştirdikleri belirlendi.

İzmir'deki Yeşilova Höyüğü kazılarında balıkçıların 8 bin yıl önce ağlarının ucuna ağırlık bağlayarak daha fazla balık tutmak için teknik geliştirdikleri belirlendi.

İzmir'de bulunan Yeşilova Höyüğünde ana tanrıça figürünün ardından 40 adet taştan yapılma balık ağı ağırlığı tespit edildi. Yeni buluntular, 8 bin yıl önce İzmir'de yaşayan insanların tarım ve hayvancılığın yanı sıra balıkçı bir toplum olduğu yönündeki tezleri güçlendirdi. Buluntular, balık ağlarının suyun altında sabit durması amacıyla taş ağırlıkların üstüne çentikler atıldığı ve bu çentiklerle ağlara bağlandıklarına yönelik bir teknik uygulandığını ortaya koydu.

Buluntuların, dönemin beslenme ve ekonomik faaliyetlerine dair önemli bilgiler verdiğini ifade eden Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Elde ettiğimiz bulgularla ilk İzmirlilerin çevrelerindeki derelerde ya da dereler yardımıyla denize ulaştığı sığ kıyılarda ağ atarak balıkçılık yaptığını söyleyebiliriz. Bugüne kadar Yeşilova Höyüğünde ele geçen vatoz, çipura gibi büyük balık kemikleri de bunun bir kanıtıdır" diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise Yeşilova Höyüğünde devam eden çalışmalarla elde edilen sonuçların kent kültürünün gelişmesi açısından oldukça önemli olduğunun altını çizdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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