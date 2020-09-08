Tarihte bugün ne oldu? 8 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Eylül'de yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 8 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar

8 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 8 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 8 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 8 EYLÜL'DE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR Olaylar 1331 - Stefan Dušan kendini Sırp kralı ilan etti. 1380 - Kulikovo muharebesi: Ruslar, Tatar ve Moğol ordularını yendi, ilerlemelerini durdurdu. 1449 - Tumu Kalesi muharebesi: Moğollar Çin imparatorunu esir aldı. 1504 - Michelangelo'nun Davut Heykeli Floransa'da açıldı. 1514 - Orsha muharebesi: Litvanyalılar ve Polonyalılar Rusları yendi. 1529 - Budin Kuşatması: Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte'yi fethetti. 1609 - Mimar Sedefkar Mehmet Ağa, I. Ahmed'in isteği üzerine, Sultanahmet Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye, 8 yıl sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı. 1664 - İngiltere Kralı'nın kardeşi York Dükü Hollanda sömürgesi olan Yeni Amsterdam'ı İngiltere'ye bağladı.Amerika'nın doğusundaki kentin adı dükün unvanından esinlenerek New York(Yeni York) oldu. 1688 - Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki kuşatma sonrasında Osmanlı hakimiyetinden çıktı. 1831 - IV. William Büyük Britanya kralı oldu. 1862 - Osmanlı Devleti ile Büyük Avrupa devletleri arasında İstanbul Protokolü imzalandı. 1886 - Johannesburg'un temeli atıldı. 1888 - İngiliz futbol liginde ilk maç oynandı. 1888 - Karındeşen Jack ikinci kurbanı olan Annie Chapman'ı öldürdü. 1900 - Galveston, Teksas bölgesinde şiddetli kasırga: yaklaşık 8000 kişi öldü. 1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Manisa'ya girdi. 1926 - Almanya'nın Milletler Cemiyeti'ne girmesine izin verildi. 1930 - 3M şirketi, şeffaf yapışkan bant'ın satışına başladı. 1934 - Bir yolcu gemisi, New Jersey açıklarında yandı; 135 kişi öldü. 1941 - II. Dünya Savaşı: Alman Ordusu tarafından Leningrad'ın son kara bağlantısının kesilmesiyle, 872 gün sürecek olan Leningrad Kuşatması başladı. 1946 - Bulgaristan'da referandum sonucu monarşi sona erdi. 1951 - San Francisco Barış Antlaşması: 48 BM üyesi ve Japonya arasında resmi barış anlaşması imzalandı. 1952 - Ernest Hemingway'in İhtiyar Adam ve Deniz adlı romanı basıldı. 1954 - SEATO (Güney Asya Paktı) kuruldu. 1968 - Balkan Atletizm Yarışmaları'nda maraton dalında İsmail Akçay birinci, Hüseyin Aktaş ikinci oldu. 1974 - ABD Başkanı Gerald Ford, eski başkan Richard Nixon'u Watergate skandalı'ndaki sorumluluğundan dolayı affetti. 1977 - İkinci Milliyetçi Cephe hükûmeti Ekonomik İstikrar Önlemleri Paketini açıkladı. 1991 - Makedonya bağımsızlığını ilan etti. 2009 - Trakya'da sel felaketi: 31 Türk vatandaşı öldü. Doğumlar 1157 - I. Richard (Aslan Yürekli Richard), İngiliz Kralı (ö. 1199) 1474 - Ludovico Ariosto, İtalyan şair (ö. 1533) 1779 - IV. Mustafa, Osmanlı'nın 29. Padişahı (ö. 1808) 1804 - Eduard Mörike, Alman şair (ö. 1875) 1830 - Frederic Mistral, Fransız şair (ö. 1914) 1841 - Antonín Dvorák, Çek, bestecisi ve keman virtüözü (ö. 1904) 1873 - Alfred Jarry, Fransız oyun yazarı, romancı ve şair (ö. 1907) 1881 - Refik Saydam, Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Başbakanı (ö. 1942) 1901 - Hendrik Frensch Verwoerd, Güney Afrika Başbakanı (ö. 1966) 1910 - Cafer Şerif İmami, İran eski Başbakanı (ö. 1998) 1923 - Resul Hamzatov, Dağıstanlı şair ve yazar (Avarca yazan yazar) (ö. 2003) 1925 - Peter Sellers, İngiliz aktör ve komedyen (ö. 1980) 1932 - Patsy Cline, Amerikalı şarkıcı (ö. 1963) 1937 - Cüneyt Arkın, Türk sinema oyuncusu 1941 - Bernie Sanders, Amerikalı senatör 1946 - Aziz Sancar, Türk, Amerikalı bilim insanı 1946 - Halil Ergün, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 1971 - Martin Freeman, İngiliz aktör 1972 - Ioamnet Quintero, Kübalı yüksek atlamacı 1978 - Alicia Rhodes, Britanyalı kadın porno yıldızı 1988 - Gustav Schäfer, alman müzisyen ve Tokio Hotel'in bateristi 1989 - Avicii, İsveçli DJ ve Müzik prodüktörü (ö. 2018) 1990 - Musa Nizam, Türk futbolcu Ölümler 780 - IV. Leo Hazar, Bizans İmparatoru (d. 750) 1134 - I. Alfonso, Aragon ve Navarra Kralı (d. 1073) 1560 - Amy Robsart, İngiliz soylusu Robert Dudley'in eşi (d. 1532) 1894 - Hermann von Helmholtz, Alman fizikçi (d. 1821) 1933 - I. Faysal, Irak Kralı (d. 1883) 1942 - Rıza Nur, Türk siyasetçi, yazar ve hekim (d. 1879) 1943 - Julius Fucík, Çek gazeteci (d. 1903) 1949 - Richard Strauss, Alman besteci (d. 1864) 1952 - William Frederick Lamb, Amerikalı mimar (d. 1883) 1965 - Hermann Staudinger, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1881) 1970 - Percy Spencer, Amerikalı mühendis (mikrodalga fırının mucidi) (d. 1894) 1977 - Zero Mostel, Amerikalı oyuncu (d. 1915) 1981 - Hideki Yukawa, Japon fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1907) 1978 - Tarık Levendoğlu, Türk sahne tasarımcısı, tiyatro yönetmeni, tiyatro eğitmeni, çevirmen ve fresk ressamı (d. 1913) 1985 - John Franklin Enders, Amerikalı virolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1897) 1991 - Alex North, Amerikalı müzisyen ve besteci (d. 1910) 1991 - Brad Davis, Amerikalı oyuncu (d. 1949) 2003 - Leni Riefenstahl, Alman film yönetmeni (d. 1902) 2003 - Recep Yazıcıoğlu, Türk kaymakam ve vali (d. 1948) 2008 - Şerif Benekçi, Türk yazar (d. 1950) 2009 - Aage Niels Bohr, Danimarkalı fizikçi (d. 1922) 2014 - Sencer Divitçioğlu, Türk akademisyen (Asya tipi üretim tarzı fikirleriyle tanınan) (d. 1927) 2016 - Arif Ahmet Denizolgun, 55. Türkiye Hükûmeti Ulaştırma Bakanı (d. 1955) 2017 - Onur Şenli, Türk şair ve söz yazarı (d. 1940)