Tarihte bugün ne oldu? 8 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Eylül'de yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 8 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Eylül'de yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 8 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar

Tarihte bugün ne oldu? 8 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Eylül'de yaşananlar!
08.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 08.09.2020 01:02

8 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 8 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 8 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu?

8 EYLÜL'DE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

Olaylar

1331 - Stefan Dušan kendini Sırp kralı ilan etti.

1380 - Kulikovo muharebesi: Ruslar, Tatar ve Moğol ordularını yendi, ilerlemelerini durdurdu.

1449 - Tumu Kalesi muharebesi: Moğollar Çin imparatorunu esir aldı.

1504 - Michelangelo'nun Davut Heykeli Floransa'da açıldı.

1514 - Orsha muharebesi: Litvanyalılar ve Polonyalılar Rusları yendi.

1529 - Budin Kuşatması: Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte'yi fethetti.

1609 - Mimar Sedefkar Mehmet Ağa, I. Ahmed'in isteği üzerine, Sultanahmet Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye, 8 yıl sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı.

1664 - İngiltere Kralı'nın kardeşi York Dükü Hollanda sömürgesi olan Yeni Amsterdam'ı İngiltere'ye bağladı.Amerika'nın doğusundaki kentin adı dükün unvanından esinlenerek New York(Yeni York) oldu.

1688 - Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki kuşatma sonrasında Osmanlı hakimiyetinden çıktı.

1831 - IV. William Büyük Britanya kralı oldu.

1862 - Osmanlı Devleti ile Büyük Avrupa devletleri arasında İstanbul Protokolü imzalandı.

1886 - Johannesburg'un temeli atıldı.

1888 - İngiliz futbol liginde ilk maç oynandı.

1888 - Karındeşen Jack ikinci kurbanı olan Annie Chapman'ı öldürdü.

1900 - Galveston, Teksas bölgesinde şiddetli kasırga: yaklaşık 8000 kişi öldü.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Manisa'ya girdi.

1926 - Almanya'nın Milletler Cemiyeti'ne girmesine izin verildi.

1930 - 3M şirketi, şeffaf yapışkan bant'ın satışına başladı.

1934 - Bir yolcu gemisi, New Jersey açıklarında yandı; 135 kişi öldü.

1941 - II. Dünya Savaşı: Alman Ordusu tarafından Leningrad'ın son kara bağlantısının kesilmesiyle, 872 gün sürecek olan Leningrad Kuşatması başladı.

1946 - Bulgaristan'da referandum sonucu monarşi sona erdi.

1951 - San Francisco Barış Antlaşması: 48 BM üyesi ve Japonya arasında resmi barış anlaşması imzalandı.

1952 - Ernest Hemingway'in İhtiyar Adam ve Deniz adlı romanı basıldı.

1954 - SEATO (Güney Asya Paktı) kuruldu.

1968 - Balkan Atletizm Yarışmaları'nda maraton dalında İsmail Akçay birinci, Hüseyin Aktaş ikinci oldu.

1974 - ABD Başkanı Gerald Ford, eski başkan Richard Nixon'u Watergate skandalı'ndaki sorumluluğundan dolayı affetti.

1977 - İkinci Milliyetçi Cephe hükûmeti Ekonomik İstikrar Önlemleri Paketini açıkladı.

1991 - Makedonya bağımsızlığını ilan etti.

2009 - Trakya'da sel felaketi: 31 Türk vatandaşı öldü.

Doğumlar

1157 - I. Richard (Aslan Yürekli Richard), İngiliz Kralı (ö. 1199)

1474 - Ludovico Ariosto, İtalyan şair (ö. 1533)

1779 - IV. Mustafa, Osmanlı'nın 29. Padişahı (ö. 1808)

1804 - Eduard Mörike, Alman şair (ö. 1875)

1830 - Frederic Mistral, Fransız şair (ö. 1914)

1841 - Antonín Dvorák, Çek, bestecisi ve keman virtüözü (ö. 1904)

1873 - Alfred Jarry, Fransız oyun yazarı, romancı ve şair (ö. 1907)

1881 - Refik Saydam, Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Başbakanı (ö. 1942)

1901 - Hendrik Frensch Verwoerd, Güney Afrika Başbakanı (ö. 1966)

1910 - Cafer Şerif İmami, İran eski Başbakanı (ö. 1998)

1923 - Resul Hamzatov, Dağıstanlı şair ve yazar (Avarca yazan yazar) (ö. 2003)

1925 - Peter Sellers, İngiliz aktör ve komedyen (ö. 1980)

1932 - Patsy Cline, Amerikalı şarkıcı (ö. 1963)

1937 - Cüneyt Arkın, Türk sinema oyuncusu

1941 - Bernie Sanders, Amerikalı senatör

1946 - Aziz Sancar, Türk, Amerikalı bilim insanı

1946 - Halil Ergün, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1971 - Martin Freeman, İngiliz aktör

1972 - Ioamnet Quintero, Kübalı yüksek atlamacı

1978 - Alicia Rhodes, Britanyalı kadın porno yıldızı

1988 - Gustav Schäfer, alman müzisyen ve Tokio Hotel'in bateristi

1989 - Avicii, İsveçli DJ ve Müzik prodüktörü (ö. 2018)

1990 - Musa Nizam, Türk futbolcu

Ölümler

780 - IV. Leo Hazar, Bizans İmparatoru (d. 750)

1134 - I. Alfonso, Aragon ve Navarra Kralı (d. 1073)

1560 - Amy Robsart, İngiliz soylusu Robert Dudley'in eşi (d. 1532)

1894 - Hermann von Helmholtz, Alman fizikçi (d. 1821)

1933 - I. Faysal, Irak Kralı (d. 1883)

1942 - Rıza Nur, Türk siyasetçi, yazar ve hekim (d. 1879)

1943 - Julius Fucík, Çek gazeteci (d. 1903)

1949 - Richard Strauss, Alman besteci (d. 1864)

1952 - William Frederick Lamb, Amerikalı mimar (d. 1883)

1965 - Hermann Staudinger, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1881)

1970 - Percy Spencer, Amerikalı mühendis (mikrodalga fırının mucidi) (d. 1894)

1977 - Zero Mostel, Amerikalı oyuncu (d. 1915)

1981 - Hideki Yukawa, Japon fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1907)

1978 - Tarık Levendoğlu, Türk sahne tasarımcısı, tiyatro yönetmeni, tiyatro eğitmeni, çevirmen ve fresk ressamı (d. 1913)

1985 - John Franklin Enders, Amerikalı virolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1897)

1991 - Alex North, Amerikalı müzisyen ve besteci (d. 1910)

1991 - Brad Davis, Amerikalı oyuncu (d. 1949)

2003 - Leni Riefenstahl, Alman film yönetmeni (d. 1902)

2003 - Recep Yazıcıoğlu, Türk kaymakam ve vali (d. 1948)

2008 - Şerif Benekçi, Türk yazar (d. 1950)

2009 - Aage Niels Bohr, Danimarkalı fizikçi (d. 1922)

2014 - Sencer Divitçioğlu, Türk akademisyen (Asya tipi üretim tarzı fikirleriyle tanınan) (d. 1927)

2016 - Arif Ahmet Denizolgun, 55. Türkiye Hükûmeti Ulaştırma Bakanı (d. 1955)

2017 - Onur Şenli, Türk şair ve söz yazarı (d. 1940)

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