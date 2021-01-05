Tarihte bugün ne oldu? 5 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Ocak'ta yaşananlar! Adana'nın ve Tarsus'un Fr
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 5 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? Adana'nın ve Tarsus'un Fransız işgalinden kurtuluşu ne zaman? İşte, 5 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
5 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 5 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? Adana'nın ve Tarsus'un Fransız işgalinden kurtuluşu ne zaman?5 Ocak tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
1759 - George Washington, Martha Dandridge Custis ile evlendi.
1781 - Amerikan İç Savaşı: Richmond, Benedict Arnold komutasındaki Kraliyet Donanması tarafından yakıldı.
1809 - 1807-1809 Osmanlı-İngiliz Savaşı'nı sona erdiren Kale-i Sultaniye Antlaşması imzalandı.
1854 - San Francisco buharlı gemisi battı: 300 kişi öldü.
1889 - Alman fizikçi Martin Brendel, ilk kez auroraları fotoğrafladı.
1895 - Dreyfus davası: Casusluk suçlamasıyla Fransa'da yargılandığı davada, Yüzbaşı Alfred Dreyfus ömür boyu hapse mahkûm oldu.
1919 - Weimar Cumhuriyeti'nde Alman İşçi Partisi kuruldu. Bu parti daha sonra "Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi" adını alacaktı.
1921 - Çerkez Ethem ve kardeşleri, işgal kuvvetlerine sığındılar.
1922 - Adananın düşman işgalinden kurtuluşu.
1929 - Anadolu-Bağdat ve Mersin-Tarsus Demiryolları ile Haydarpaşa Garı devletleştirildi.
1930 - Sovyetler Birliği'nde tarımın kolektivizasyonu başladı.
1933 - San Francisco'daki Golden Gate Bridge inşa edilmeye başlandı.
1961 - Yassıada duruşmaları devam ediyor. 6-7 Eylül Olayları davası sonuçlandı. Sanıklardan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve eski İzmir valisi Kemal Hadımlı mahkûm oldular. Aynı gün Fuad Köprülü ve Fahrettin Kerim Gökay Yassıada'dan tahliye edildi.
1968 - Çekoslovakya'da iktidara Prag Baharı'nı başlatacak olan Alexander Dubcek geldi.
1974 - Peru'nun Başkenti Lima'da oluşan depremde 6 kişi öldü ve yüzlerce ev hasar gördü.
1979 - DİSK'in çağrısıyla Türkiye çapında 5 dakika iş bırakma eylemi (Faşizmi Lanetleme Eylemi) yapıldı.
1989 - ABD jetleri, Libya'ya ait iki MiG-23 uçağını düşürdü.
1993 - Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti'nin ilan edilişi.
1993 - ABD'de 1965'ten sonra ilk kez asılarak idam gerçekleştirildi. Seri katil Westley Allan Dodd Washington'da asıldı.
1997 - Rus güçleri Çeçenistan'dan çekildi.
2005 - Bilinen en büyük cüce gezegen Eris keşfedildi.
DOĞUMLAR
1592 - Şah Cihan, Babür İmparatorluğu'nun 5. Hükümdarı (ö. 1666)
1876 - Konrad Adenauer, Alman devlet adamı (ö. 1967)
1897 - Miki Kiyoşi, Japon marksist düşünür (ö. 1945)
1911 - Jean-Pierre Aumont, Fransız aktör (ö. 2001)
1913 - Nejat Eczacıbaşı, Türk iş adamı (ö. 1993)
1917 - Jane Wyman, Amerikalı oyuncu (ö. 2007)
1921 - Friedrich Dürrenmatt, İsviçreli yazar (ö. 1990)
1928 - Zülfikar Ali Butto, Pakistanlı devlet adamı (ö. 1979)
1929 - Ümit Utku, Türk yönetmen, senarist ve yapımcı (ö. 2016)
1931 - Robert Duvall, Amerikalı oyuncu, yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
1932 - Raisa Gorbaçov, Mihail Gorbaçov'un eşi (ö. 1999)
1932 - Umberto Eco, İtalyan dil bilimci ve yazar (ö. 2016)
1935 - Füruğ Ferruhzad, İranlı şair, yazar, yönetmen ve ressam (ö. 1967)
1935 - Öner Ünalan, Türk yazar, çevirmen ve araştırmacı (ö. 2011)
1937 - Hélène Cixous, Fransız yazar
1938 - I. Juan Carlos, İspanya Kralı
1940 - Adnan Mersinli, Türk oyuncu (ö. 2016)
1941 - Hayao Miyazaki, Japon manga ve anime sanatçısı
1943 - Atilla Özdemiroğlu, Türk müzisyen (ö. 2016)
1946 - Diane Keaton, Amerikalı oyuncu
1947 - Osman Arpacıoğlu, Türk futbolcu ve spor yazarı
1949 - Anne-Marie Lizin, Belçikalı siyasetçi (ö. 2015)
1950 - Mehmet Mümtaz Tuzcu, Türk şair
1956 - Gérard Berliner, Fransız oyuncu (ö. 2010)
1959 - Maya Lin, Çin asıllı Amerikalı mimar ve sanatçı
1960 - Phil Thornalley, İngiliz müzisyen ve yapımcı
1965 - Okday Korunan, Türk oyuncu ve oyun yazarı
1966 - Özgür Ozan, Türk oyuncu
1968 - DJ Bobo, İsviçreli şarkıcı
1969 - Marilyn Manson, Amerikalı müzisyen
1970 - Erdal Beşikçioğlu, Türk oyuncu
1972 - Sakis Ruvas, Yunan şarkıcı
1976 - Diego Tristán, İspanyol futbolcu
1977 - Alaaddin Şahintekin, Türk karateci
1980 - Sebastian Deisler, Alman futbolcu
1982 - Janica Kostelic, Hırvat kayakçı
1987 - Kristin Cavallari, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
1989 - Clara Cleymans, Belçikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı
1991 - Soner Aydoğdu, Türk futbolcu
1996 - Max Baldry, İngiliz oyuncu
1997 - Egehan Arna, Türk basketbolcu
1998 - Merve Arı, Türk basketbolcu
1999 - Berkin Elvan, Türk öğrenci (ö. 2014)
ÖLÜMLER
1387 - IV. Pedro, Aragon Kralı (d. 1319)
1818 - Marcello Bacciarelli, İtalyan ressam (d. 1731)
1913 - Lewis A. Swift, Amerikalı gök bilimci (d. 1820)
1933 - John Calvin Coolidge, Jr., Amerika Birleşik Devletleri'nin 30. Başkanı (d. 1872)
1951 - Andrey Platonov, Rus yazar (d. 1899)
1953 - Ramiz Gökçe, Türk karikatürist (d. 1900)
1970 - Max Born, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1882)
1972 - Tevfik Rüştü Aras, Türk siyasetçi ve diplomat (d. 1883)
1975 - Arif Nihat Asya, Türk şair ve yazar (d. 1904)
1976 - Hamit Kaplan, Türk Olimpiyat ve Dünya şampiyonu güreşçi (d. 1933)
1981 - Harold Clayton Urey, Amerikan kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1893)
1982 - Ahmet Zaim, Kıbrıslı Türk siyasetçi ve diplomat (d. 1927)
1985 - Robert Surtees, Amerikan görüntü yönetmeni ve Oscar Ödülü sahibi (d. 1906)
1986 - Aynur Gürkan, Türk halk müziği sanatçısı
1990 - Arthur Kennedy, Amerikan oyuncu (d. 1914)
1998 - Sonny Bono, Amerikan şarkıcı, oyuncu ve politikacı (d. 1935)
2003 - Roy Jenkins, İngiliz siyaset adamı (d. 1920)
2009 - Mustafa Ok, Türk asker ve siyasetçi (d. 1925)
2014 - Eusébio, Portekizli futbolcu (d. 1942)
2016 - Memduh Abdülalim, Mısırlı oyuncu (d. 1956)
2018 -
Münir Özkul, Türk meddah, tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1925)
Aydın Boysan, Türk mimar ve gazeteci (d. 1921)
BAYRAMLAR VE YILDÖNÜMLERİ
Adana'nın ve Tarsus'un Fransız işgalinden kurtuluşu (1922)