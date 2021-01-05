Tarihte bugün ne oldu? 5 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Ocak'ta yaşananlar! Adana'nın ve Tarsus'un Fr

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 5 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? Adana'nın ve Tarsus'un Fransız işgalinden kurtuluşu ne zaman? İşte, 5 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!