Tarihte bugün ne oldu? 3 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Kasım'da yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 3 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Kasım'da yaşananlar!

03.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 03.11.2020 01:00
Tarihte bugün ne oldu? 3 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Kasım'da yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 3 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Kasım'da yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

3 Kasım tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 3 Kasım'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 3 Kasım tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

1493 - Kristof Kolomb, ikinci seyahatinde Karayip Adaları'nı keşfetti.

1507 - Leonardo da Vinci'ye Lisa Gherardini'nin (Mona Lisa) tablosunu yapma işi verildi. Lisa del Giocondo'nun kocası, karısının 3 dişinin çekilmesi ve yerlerine takma diş takılmasının ardından Da Vinci'ye Mona Lisa tablosunu ısmarladı.

1793 - Fransız oyun yazarı, gazeteci ve feminist Olympe de Gouges giyotinle idam edildi.

1839 - Gülhane Hattı Hümayunu'nun açıklanmasıyla Tanzimat devri başladı.

1856 - İngiliz donanması, Çin'in Kanton şehrini topa tuttu.

1868 - ABD Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Ulysses S. Grant kazandı.

1888 - Londra'da Karındeşen Jack, son kurbanını öldürdü. 2002 yılında cinayet romanları yazarı Patricia Cornwell, araştırmaları sonucu Karındeşen Jack'in, Alman asıllı İngiliz empresyonist ressam Walter Sickert (1860-1942) olduğunu iddia etti.

1890 - İstanbul'da Sirkeci Garı'nın açılışı yapıldı.

1896 - ABD Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi William McKinley kazandı.

1903 - Panama Kolombiya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1906 - SOS tehlike sinyali olarak, Berlin'deki Uluslararası Radyotelegraf Konvansiyonu tarafından kabul edildi.

1908 - ABD Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi William Howard Taft kazandı.

1911 - Chevrolet otomobil pazarına resmen girdi.

1912 - Tamamı metalden yapılmış ilk uçak, Fransa'da, pilotlar Ponche ve Prinard tarafından uçuruldu.

1914 - Amerikalı Caresse Crosby (Mary Phelps Jacob) tarafından geliştirilen sütyenin patenti alındı.

1914 - Çanakkale Deniz Savaşları'nın ilk taarruzu olarak iki İngiliz ve iki Fransız gemisince Boğaz'ın giriş tahkimatlarının bombalanması.

1918 - Polonya, Rusya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1918 - İngilizler Musul'u işgal etti.

1918 - Avusturya Komünist Partisi kuruldu.

1921 - New York'ta süt taşıyıcıları greve gitti ve binlerce litre süt, New York caddelerine döküldü.

1926 - Atatürk'e karşı planlanan İzmir suikastından suçlu bulunan Rüştü Paşa idam edildi.

1930 - Brezilya'da Ordu iktidarı ele geçirdi ve Getúlio Vargas'ı Geçici Başkan olarak atadı.

1936 - Ankara'da Başbakan İsmet İnönü'nün katılımıyla Çubuk Barajı açıldı. 1929'da inşaatına başlanan yapı Türkiye'nin ilk betonarme barajıdır.

1936 - ABD Başkanlık seçimlerini Demokrat Franklin Delano Roosevelt kazandı.

1942 - II. Dünya Savaşı: Kuzey Afrika'daki II. El Alameyn Savaşı, Erwin Rommel komutasındaki Alman kuvvetlerinin tüm gece boyunca geri çekilmesiyle sona erdi.

1957 - Sovyetler Birliği, ikinci yapay uydu Sputnik 2'yi yörüngesine fırlattı. Bu uyduda, uzaya giden ilk hayvan olan Laika adlı köpek de bulunuyordu.

1959 - İsrail'de seçimleri, David Ben Gurion'un İşçi Partisi Kazandı.

1961 - Burmalı diplomat U Thant, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri seçildi.

1964 - ABD Başkanlık seçimlerini Demokrat Lyndon B. Johnson kazandı.

1971 - Tarihi Tepebaşı Tiyatrosu, yangın sonucu harap oldu.

1978 - Dominika, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını elde etti.

1981 - Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit uluslararası bir ajansa demeç verdiği gerekçesiyle 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1982 - Afganistan'da Salang tüneli yangınında 2000'den fazla kişi öldü.

1983 - Atatürk Barajı ve hidroelektrik santralinin temeli atıldı.

1985 - İki Fransız DGSE ajanı, Yeni Zelanda'da Greenpeace gemisi, Rainbow Warrior'u batırmaktan (bknz: Rainbow Warrior'ın batırılması olayı) suçlu bulundu.

1985 - Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) ve Halkçı Parti'nin (HP) birleşmesiyle; Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) kuruldu.

1986 - Zaman gazetesi yayın hayatına başladı.

1991 - İsrail ve Filistin yetkilileri arasındaki ilk yüz yüze görüşmeler, Madrid'de başladı.

1992 - Illinois'te Demokrat Carol Moseley Braun, ABD Senatosu'na seçilen ilk siyah kadın oldu.

1992 - ABD Başkanlık seçimlerini Demokrat Bill Clinton kazandı.

1994 - Türkiye ile İsrail arasında teröre karşı iş birliği anlaşması imzalandı.

1996 - Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında, eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ ile beraber 3 kişi öldü, DYP Şanlıurfa milletvekili Sedat Edip Bucak yaralandı.

2002 - Adalet ve Kalkınma Partisi, erken genel seçimlerden birinci parti çıktı.

DOĞUMLAR

39 - Marcus Annaeus Lucanus, Romalı şair (ö. 65)

1604 - II. Osman (Genç Osman), Osmanlı'nın 16. Padişahı (ö. 1622)

1768 - Kara Yorgi, Sırbistan'ı uzun süreler yöneten Karadordevic Hanedanı'nın atası (ö. 1817)

1801 - Vincenzo Bellini, İtalyan besteci (ö. 1835)

1804 - Allan Kardec, Fransız yazar ve Deneysel Spiritüalizmin kurucusu (ö. 1869)

1852 - İmparator Meiji, Japon İmparatoru (1867-1912 arasında) (ö. 1912)

1877 - Carlos Ibáñez del Campo, Şilili asker ve siyaset adamı (ö. 1960)

1894 - İsmail Galip Arcan, Türk oyun yazarı, tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1974)

1901 - André Malraux, Fransız romancı, sanat tarihçisi ve politikacı (ö. 1976)

1901 - III. Léopold, Belçika'nın 4. Kralı (ö. 1983)

1911 - Vahi Öz, Türk sinema oyuncusu (ö. 1969)

1912 - Alfredo Stroessner, Paraguaylı devlet adamı (ö. 2006)

1921 - Charles Bronson, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2003)

1928 - Osamu Tezuka, Japon manga sanatçısı ve animatör (ö. 1989)

1931 - Erol Keskin, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1933 - Amartya Sen, Hint iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi

1942 - Melih Aşık, Türk gazeteci ve yazar

1945 - Gerd Müller, Alman futbolcu

1957 - Dolph Lundgren, İsveçli karateci, yapımcı, yönetmen ve oyuncu

1962 - Gabe Newell, Amerikalı iş adamı ve Valve Corporation'ın kurucularından

1962 - Atilla Oral, Türk tarihçi ve yazar

1977 - İrfan Değirmenci, Türk haber spikeri

1978 - Burak Demir, Türk oyuncu

1979 - Alp Kırşan, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1979 - Pablo Aimar, Arjantinli futbolcu

1982 - Evgeni Pluşenko, Rus buz patenci

1982 - Egemen Korkmaz, Türk futbolcu

1988 - Veli Kavlak, Türk asıllı Avusturyalı futbolcu

1995 - Kendall Jenner, Amerikalı model

ÖLÜMLER

361 - II. Constantius, Roma İmparatoru (d. 317)

644 - Ömer bin Hattab, Dört Halife'nin ikincisi (d. 581)

1676 - Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, Osmanlı Sadrazamı (d. 1635)

1766 - Thomas Abbt, Alman yazar (d. 1738)

1793 - Olympe de Gouges, Fransız feminist yazar (d. 1748)

1914 - Georg Trakl, Avusturyalı lirik şair (d. 1887)

1918 - Aleksandr Lyapunov, Rus matematikçi (d. 1857)

1940 - Manuel Azaña, İspanyol siyaset ve devlet adamı (d. 1880)

1950 - Kuniaki Koiso, Japon asker ve siyasetçi (d. 1880)

1954 - Henri Matisse, Fransız ressam (d. 1869)

1957 - Wilhelm Reich, Avusturya asıllı Amerikalı psikiyatrist ve psikanalist (d. 1897)

1957 - Laika, Sovyetler Birliği'nin uzaya gönderdiği köpek (Dünya yörüngesine giren ilk memeli) (d. 1954)

1969 - Zeki Rıza Sporel, Türk futbolcu (d. 1898)

1970 - II. Petar, Yugoslavya'nın son Kralı (d. 1923)

1982 - Edward Halett Carr, İngiliz tarihçi ve yazar (d. 1892)

1990 - Kenan Erim, Türk arkeolog (d. 1929)

1990 - Nusret Hasan Fişek, Türk siyasetçi ve hekim (d. 1914)

1996 - Abdullah Çatlı, Türk ülkücü (d. 1956)

1996 - Jean-Bédel Bokassa, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Başkanı (d. 1921)

1997 - Ali Esin, Türk meteorolog ve Türkiye'nin ilk hava durumu yorumcusu ve gazeteci (d. 1926)

2003 - Resul Hamzatov, Avar asıllı Rus şair ve yazar (Avarca yazan en tanınmış yazar) (d. 1923)

2005 - Aenne Burda, Alman girişimci, moda ve dikiş dergisi Burda'nın yaratıcısı (d. 1909)

2009 - Fethi Çelikbaş, Türk siyasetçi (d. 1912)

2016 - Mete Akyol, Türk gazeteci ve yazar (d. 1935)

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