Tarihte bugün ne oldu? 3 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Kasım'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 3 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Kasım'da yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
3 Kasım tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 3 Kasım'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 3 Kasım tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1493 - Kristof Kolomb, ikinci seyahatinde Karayip Adaları'nı keşfetti.
1507 - Leonardo da Vinci'ye Lisa Gherardini'nin (Mona Lisa) tablosunu yapma işi verildi. Lisa del Giocondo'nun kocası, karısının 3 dişinin çekilmesi ve yerlerine takma diş takılmasının ardından Da Vinci'ye Mona Lisa tablosunu ısmarladı.
1793 - Fransız oyun yazarı, gazeteci ve feminist Olympe de Gouges giyotinle idam edildi.
1839 - Gülhane Hattı Hümayunu'nun açıklanmasıyla Tanzimat devri başladı.
1856 - İngiliz donanması, Çin'in Kanton şehrini topa tuttu.
1868 - ABD Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Ulysses S. Grant kazandı.
1888 - Londra'da Karındeşen Jack, son kurbanını öldürdü. 2002 yılında cinayet romanları yazarı Patricia Cornwell, araştırmaları sonucu Karındeşen Jack'in, Alman asıllı İngiliz empresyonist ressam Walter Sickert (1860-1942) olduğunu iddia etti.
1890 - İstanbul'da Sirkeci Garı'nın açılışı yapıldı.
1896 - ABD Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi William McKinley kazandı.
1903 - Panama Kolombiya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1906 - SOS tehlike sinyali olarak, Berlin'deki Uluslararası Radyotelegraf Konvansiyonu tarafından kabul edildi.
1908 - ABD Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi William Howard Taft kazandı.
1911 - Chevrolet otomobil pazarına resmen girdi.
1912 - Tamamı metalden yapılmış ilk uçak, Fransa'da, pilotlar Ponche ve Prinard tarafından uçuruldu.
1914 - Amerikalı Caresse Crosby (Mary Phelps Jacob) tarafından geliştirilen sütyenin patenti alındı.
1914 - Çanakkale Deniz Savaşları'nın ilk taarruzu olarak iki İngiliz ve iki Fransız gemisince Boğaz'ın giriş tahkimatlarının bombalanması.
1918 - Polonya, Rusya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1918 - İngilizler Musul'u işgal etti.
1918 - Avusturya Komünist Partisi kuruldu.
1921 - New York'ta süt taşıyıcıları greve gitti ve binlerce litre süt, New York caddelerine döküldü.
1926 - Atatürk'e karşı planlanan İzmir suikastından suçlu bulunan Rüştü Paşa idam edildi.
1930 - Brezilya'da Ordu iktidarı ele geçirdi ve Getúlio Vargas'ı Geçici Başkan olarak atadı.
1936 - Ankara'da Başbakan İsmet İnönü'nün katılımıyla Çubuk Barajı açıldı. 1929'da inşaatına başlanan yapı Türkiye'nin ilk betonarme barajıdır.
1936 - ABD Başkanlık seçimlerini Demokrat Franklin Delano Roosevelt kazandı.
1942 - II. Dünya Savaşı: Kuzey Afrika'daki II. El Alameyn Savaşı, Erwin Rommel komutasındaki Alman kuvvetlerinin tüm gece boyunca geri çekilmesiyle sona erdi.
1957 - Sovyetler Birliği, ikinci yapay uydu Sputnik 2'yi yörüngesine fırlattı. Bu uyduda, uzaya giden ilk hayvan olan Laika adlı köpek de bulunuyordu.
1959 - İsrail'de seçimleri, David Ben Gurion'un İşçi Partisi Kazandı.
1961 - Burmalı diplomat U Thant, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri seçildi.
1964 - ABD Başkanlık seçimlerini Demokrat Lyndon B. Johnson kazandı.
1971 - Tarihi Tepebaşı Tiyatrosu, yangın sonucu harap oldu.
1978 - Dominika, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını elde etti.
1981 - Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit uluslararası bir ajansa demeç verdiği gerekçesiyle 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1982 - Afganistan'da Salang tüneli yangınında 2000'den fazla kişi öldü.
1983 - Atatürk Barajı ve hidroelektrik santralinin temeli atıldı.
1985 - İki Fransız DGSE ajanı, Yeni Zelanda'da Greenpeace gemisi, Rainbow Warrior'u batırmaktan (bknz: Rainbow Warrior'ın batırılması olayı) suçlu bulundu.
1985 - Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) ve Halkçı Parti'nin (HP) birleşmesiyle; Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) kuruldu.
1986 - Zaman gazetesi yayın hayatına başladı.
1991 - İsrail ve Filistin yetkilileri arasındaki ilk yüz yüze görüşmeler, Madrid'de başladı.
1992 - Illinois'te Demokrat Carol Moseley Braun, ABD Senatosu'na seçilen ilk siyah kadın oldu.
1992 - ABD Başkanlık seçimlerini Demokrat Bill Clinton kazandı.
1994 - Türkiye ile İsrail arasında teröre karşı iş birliği anlaşması imzalandı.
1996 - Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında, eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ ile beraber 3 kişi öldü, DYP Şanlıurfa milletvekili Sedat Edip Bucak yaralandı.
2002 - Adalet ve Kalkınma Partisi, erken genel seçimlerden birinci parti çıktı.
DOĞUMLAR
39 - Marcus Annaeus Lucanus, Romalı şair (ö. 65)
1604 - II. Osman (Genç Osman), Osmanlı'nın 16. Padişahı (ö. 1622)
1768 - Kara Yorgi, Sırbistan'ı uzun süreler yöneten Karadordevic Hanedanı'nın atası (ö. 1817)
1801 - Vincenzo Bellini, İtalyan besteci (ö. 1835)
1804 - Allan Kardec, Fransız yazar ve Deneysel Spiritüalizmin kurucusu (ö. 1869)
1852 - İmparator Meiji, Japon İmparatoru (1867-1912 arasında) (ö. 1912)
1877 - Carlos Ibáñez del Campo, Şilili asker ve siyaset adamı (ö. 1960)
1894 - İsmail Galip Arcan, Türk oyun yazarı, tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1974)
1901 - André Malraux, Fransız romancı, sanat tarihçisi ve politikacı (ö. 1976)
1901 - III. Léopold, Belçika'nın 4. Kralı (ö. 1983)
1911 - Vahi Öz, Türk sinema oyuncusu (ö. 1969)
1912 - Alfredo Stroessner, Paraguaylı devlet adamı (ö. 2006)
1921 - Charles Bronson, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2003)
1928 - Osamu Tezuka, Japon manga sanatçısı ve animatör (ö. 1989)
1931 - Erol Keskin, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
1933 - Amartya Sen, Hint iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi
1942 - Melih Aşık, Türk gazeteci ve yazar
1945 - Gerd Müller, Alman futbolcu
1957 - Dolph Lundgren, İsveçli karateci, yapımcı, yönetmen ve oyuncu
1962 - Gabe Newell, Amerikalı iş adamı ve Valve Corporation'ın kurucularından
1962 - Atilla Oral, Türk tarihçi ve yazar
1977 - İrfan Değirmenci, Türk haber spikeri
1978 - Burak Demir, Türk oyuncu
1979 - Alp Kırşan, Türk dizi ve sinema oyuncusu
1979 - Pablo Aimar, Arjantinli futbolcu
1982 - Evgeni Pluşenko, Rus buz patenci
1982 - Egemen Korkmaz, Türk futbolcu
1988 - Veli Kavlak, Türk asıllı Avusturyalı futbolcu
1995 - Kendall Jenner, Amerikalı model
ÖLÜMLER
361 - II. Constantius, Roma İmparatoru (d. 317)
644 - Ömer bin Hattab, Dört Halife'nin ikincisi (d. 581)
1676 - Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, Osmanlı Sadrazamı (d. 1635)
1766 - Thomas Abbt, Alman yazar (d. 1738)
1793 - Olympe de Gouges, Fransız feminist yazar (d. 1748)
1914 - Georg Trakl, Avusturyalı lirik şair (d. 1887)
1918 - Aleksandr Lyapunov, Rus matematikçi (d. 1857)
1940 - Manuel Azaña, İspanyol siyaset ve devlet adamı (d. 1880)
1950 - Kuniaki Koiso, Japon asker ve siyasetçi (d. 1880)
1954 - Henri Matisse, Fransız ressam (d. 1869)
1957 - Wilhelm Reich, Avusturya asıllı Amerikalı psikiyatrist ve psikanalist (d. 1897)
1957 - Laika, Sovyetler Birliği'nin uzaya gönderdiği köpek (Dünya yörüngesine giren ilk memeli) (d. 1954)
1969 - Zeki Rıza Sporel, Türk futbolcu (d. 1898)
1970 - II. Petar, Yugoslavya'nın son Kralı (d. 1923)
1982 - Edward Halett Carr, İngiliz tarihçi ve yazar (d. 1892)
1990 - Kenan Erim, Türk arkeolog (d. 1929)
1990 - Nusret Hasan Fişek, Türk siyasetçi ve hekim (d. 1914)
1996 - Abdullah Çatlı, Türk ülkücü (d. 1956)
1996 - Jean-Bédel Bokassa, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Başkanı (d. 1921)
1997 - Ali Esin, Türk meteorolog ve Türkiye'nin ilk hava durumu yorumcusu ve gazeteci (d. 1926)
2003 - Resul Hamzatov, Avar asıllı Rus şair ve yazar (Avarca yazan en tanınmış yazar) (d. 1923)
2005 - Aenne Burda, Alman girişimci, moda ve dikiş dergisi Burda'nın yaratıcısı (d. 1909)
2009 - Fethi Çelikbaş, Türk siyasetçi (d. 1912)
2016 - Mete Akyol, Türk gazeteci ve yazar (d. 1935)