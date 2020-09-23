Tarihte bugün ne oldu? 23 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Eylül'de yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 23 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

23 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 23 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 23 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? Olaylar 1529 - Leitha Muharebesi'nde Türk öncüleri, Alman kuvvetlerini püskürttü. 1821 - Mora İsyanı'nda Tripoliçe şehrini ele geçiren Yunanlar 10.000'den fazla Türk'ü öldürdü. 1846 - Alman gökbilimci Johann Gottfried Galle, güneş sisteminin sekizinci gezeni Neptün'ü keşfetti. 1856 - İzmir-Aydın hattı demiryolu imtiyazı, bir İngiliz şirketine verildi. 1866 yılında işletmeye açılan 612 kilometrelik demiryolu hattının imtiyazı 15 Ekim 1950'de dolacaktı. Ancak genç Cumhuriyetin hükümeti, bu hattı 30 Mayıs 1935'te satın aldı. 1924 - SSCB, Rusya SFSC'ye bağlı, Karadeniz kıyısında Tuapse merkezli Şapsığ Ulusal Rayonu kuruldu. 1931 - Ekonomik kriz nedeniyle iki gün kapalı kalan Londra Borsası yeniden açıldı. 1942 - Nazi Almanyası, Auschwitz'te gazla öldürme katliamlarına başladı. 1947 - Bulgar Tarım Ulusal Birlik Partisi lideri Nikola Petkov asıldı. 1954 - Doğu Almanya polisi, 400 kişiyi, Amerika Birleşik Devletleri ajanı olmak iddiasıyla tutukladı. 1961 - THY'nin Kıbrıs-Adana-Ankara seferini yapan Tay uçağı, Etimesgut Havaalanı yakınlarında Karanlıktepe'ye çarparak düştü, 28 kişi öldü. 1973 - 18 yıl önce iktidardan darbeyle düşürülen Juan Peron, Arjantin'de yeniden devlet başkanı seçildi. 1993 - Michael Jackson Türkiye'de konser verdi. 1996 - Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun, evli erkeğin zinasına ayrıcalık tanıyan maddesini iptal etti. 1997 - Cezayir'de köy baskını: 200 kişiyi öldürüldü, 100 yaralı. Baskını İslamcı radikallerinin yaptığı öne sürüldü. 1999 - Abdullah Öcalan, bir açıklama yaparak, bir grup PKK'lının Türkiye'ye gelip teslim olmasını istedi. Doğumlar MÖ 63 - Augustus, Roma imparatoru (ö. 14) 1215 - Kubilay Han, Moğol imparatoru (ö. 1294) 1852 - William Stewart Halsted, Amerikalı cerrah (ö. 1922) 1861 - Robert Bosch, Alman sanayici (ö. 1942) 1882 - Ali Fuat Cebesoy, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1968) 1883 - Grigori Zinoviyev, Ukraynalı devrimci ve Sovyet komünist lider (ö. 1936) 1897 - Paul Delvaux, Belçikalı gerçeküstücü ressam (ö. 1994) 1915 - Clifford Shull, Amerikalı fizikçi ve Nobel Ödülü sahibi (ö. 2001) 1916 - Aldo Moro, İtalya Başbakanı (kaçırılarak öldürüldü) (ö. 1978) 1920 - Mickey Rooney, Amerikalı film yönetmeni ve oyuncu (ö. 2014) 1926 - John Coltrane, Amerikalı caz yorumcusu (ö. 1967) 1930 Çelik Gülersoy, Türk turizmci ve yazar (ö. 2003) Ray Charles, Amerikalı şarkıcı (ö. 2004) 1931 - Fayina Petryakova, Lviv Sanat Akademisi'nde etnografya alanında profesör olan akademisyen (ö. 2002) 1938 - Romy Schneider, Alman sinema oyuncusu (ö. 1982) 1943 - Julio Iglesias, İspanyol şarkıcı 1949 - Bruce Springsteen, Amerikalı müzisyen 1955 - Cem Boyner, Türk iş adamı ve siyasetçi (Yeni Demokrasi Hareketi kurucusu ve ilk Genel Başkanı) 1956 - Paolo Rossi, İtalyan futbolcu 1974 - Matt Hardy, Amerikalı profesyonel güreşçi 1976 - Zuhal Topal, Türk sunucu ve oyuncu 1980 - Şahin İmranov, Azeri boksör 1982 Aina Clotet, İspanyol oyuncu Shyla Stylez, Kanadalı porno yıldızı (ö. 2017) 1983 - Kolera, Türk rap müzisyeni 1985 - Ali Yörenç, Türk oyuncu 1989 - Hira Tekindor, Türk tiyatro, kısa film yönetmeni ve çevirmen 1990 - Çağatay Ulusoy, Türk manken ve oyuncu 1992 - Oğuzhan Özyakup, Türk futbolcu Ölümler 79 - Linus, Papa (Petrus'tan sonraki ikinci şehittir) (d. ?) 1835 - Vincenzo Bellini, İtalyan besteci (d. 1801) 1870 - Prosper Merimee, Fransız romancı (d. 1803) 1896 - Ivar Aasen, Norveçli şair (d. 1813) 1939 - Sigmund Freud, Avusturyalı ruh bilimci ve filozof (d. 1856) 1944 - Jakob Schaffner, İsviçreli romancı (d. 1875) 1951 - Yörük Ali Efe, Türk Türk Kurtuluş Savaşı kahramanı (d. 1895) 1967 - Ali Sami Boyar, Türk ressam (d. 1880) 1969 - Taylan Özgür, Türk devrimci ve THKO kurucularından (d. 1948) 1970 - Bourvil, Fransız aktör ve şarkıcı (d. 1917) 1973 - Pablo Neruda, Şilili şair (d. 1904) 1981 - Chief Dan George, Kanadalı aktör ve Kızılderili reisi (d. 1899) 1987 - Bob Fosse, Amerikalı koreograf ve film yönetmeni (d. 1927) 2004 - Bülent Oran, Türk sinema oyuncusu ve senarist (d. 1924) 2005 - Filiberto Ojeda Rios, Porto Rikolu Boricua Halk Ordusu lideri (d. 1933) 2007 - Ali Kemal İskender, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1940) 2009 - Ertuğrul Osman Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı reisi (d. 1912) 2016 - Leyla Demiriş, Türk soprano ve opera sanatçısı (d. 1945) Kaynak: Haberler.com