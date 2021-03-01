Tarihte bir ilk! Papa Francis Irak seyahatine çıkıyor

Papa Francis, tarihte ilk kez Irak'a ziyaret gerçekleştirecek. Korona salgınına rağmen bölgeye seyahat edecek olan Papa'nın ziyaret amacı bölgedeki Hristiyanlara destek olarak açıklandı.

Vatikan lideri Papa Francis, Irak'ın önde gelen Şii din adamı Ali El Sistani ile 5-8 Mart'ta Irak'ta görüşecek. Görüşme, Papa'nın DEAŞ'la çatışmalar nedeniyle boşaltılan antik Hristiyan yerleşim yerlerine ziyaretini de içerecek gezisi sırasında gerçekleşecek.

16 AY SONRA İLK GEZİ

Vatikan, pazartesi günü, korona salgını nedeniyle konutuna kapanan Papa'nın, 16 aydan sonra ilk yurt dışı gezisini 5 ile 8 Mart tarihleri arasında Irak'a yapacağını açıkladı ve ziyaretin güzergahını yayınladı.

KORONA AŞISI OLMUŞTU

Koronavirüs aşısı olan 84 yaşındaki Papa, pandemiye ve süregelen güvenlik endişelerine rağmen ziyareti gerçekleştirmeyi planlıyor.

TARİHTE BİR İLK OLACAK

Francis'in Irak'a ilk papalık ziyaretini yapmasının ana nedeni, Irak'ta bulunan Hıristiyanlar'a destek vermek. Papa Francis Irak'ı 2014'te ziyaret etmeyi planlamıştı. 2000 yılında da Papa 2. Jean Paul benzer bir ziyaret yapmak istemişti. Ancak ikisi de güvenlik endişeleri nedeniyle seyahatlerini ertelemek zorunda kalmıştı.

AMAÇ, HRİSTİYANLARA DESTEK VERMEK

Papa Francis Bağdat'taki ilk gününde Francis, Sayidat El Nejat Kilisesi'ni ziyaret edecek; rahip ve rahibelerle görüşecek. Süryani Katolik kilisesi, 31 Ekim 2010'da Pazar ayini sırasında saldırıya uğramış ve 58 kişi öldürülmüştü. Saldırıyı o dönem Irak El Kaidesi'ne bağlı olan DEAŞ üstlenmişti. Ziyaretinin ikinci gününde Papa Francis, dünyanın önde gelen Şii liderlerinden Sistani'nin memleketi Necef'e gidecek. Papa aynı gün Hz. İbrahim'in doğum yeri olan antik Ur kentinde de bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Francis, Irak'taki son gününde Kuzey Irak'a da gidecek ve ülkede en fazla Hristiyan nüfusun bulunduğu Ninova Ovası'ndaki Musul ve Karakuş kentlerini ziyaret edecek. Programa göre, Papa Francis Erbil ziyaretinin ardından da Musul'da savaşta hayatını kaybeden kurbanlar için düzenlenecek olan ayine katılacak. Daha sonra Karakuş'taki Tahira el Kübra Kilisesini ziyaret edecek olan Papa, Erbil'e dönerek Franso Heriri Stadyumu'nda 10 bin kişinin katılımı ile düzenlenecek olan merasime iştirak edecek.

Papa, 8 Mart'ta Erbil'den Bağdat'a dönecek. Bağdat'ta düzenlenecek olan tören ile Vatikan'a uğurlanacak.