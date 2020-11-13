Binlerce tarihi eser ve dinamitlerle yakalanan kaçakçı kayınpeder ve damat: "Dinamitleri balık tutmak için kullanıyoruz"
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Binlerce tarihi eser ve dinamitlerle yakalanan kaçakçı kayınpeder ve damat: "Dinamitleri balık tutmak için kullanıyoruz"

13.11.2020 09:50 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:27

Adana'da kayınpeder ve damadı, kil tablete yazılan ilk tıp diplomalarının da içinde bulunduğu 2 bin 428 parça tarihi eser ve dinamitlerle yakalanarak tutuklandı. Kıskıvrak yakalanan ikilinin "Koleksiyoneriz, dinamit ile elektrikli fünyeyi de balık tutmak için kullanıyoruz" bahaneleri 'Pes' dedirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 farklı adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere, Döşeme ve Pınar Mahalleleri'ndeki 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

KAYINPEDER İLE DAMAT BİRLİKTE ÇALIŞMIŞ

Adreslerde yapılan aramada Antik Roma, Yunan ve Bizans dönemlerine ait 2 bin 325 sikke, 18 heykel, kolye, yüzük, küpe gibi objeler ve uluslararası tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanıldığı tespit edilen 1 dizüstü bilgisayar, 1 dinamit lokumu, 1 elektrikli fünye, 1 dijital hassas terazi, 1 ölçekli mercek ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Kil tablete yazılmış ilk tıp diplomalarından biri de adreslerinde bulunan şüphelilerin Mehmet C. ile kızının nişanlısı Samet B. olduğu belirlendi.

Tarihin ilk tıp diploması ve dinamitlerle yakalanan kaçakçı kayınpeder ve damat: 'Dinamitleri balık tutmak için kullanıyoruz'

"BALIK TUTMAK İÇİN KULLANIYORUM"

Polis, ele geçirilen eserleri müzeye teslim etti. Mehmet C. ve Samet B. ise polisteki sorgularında ele geçirilen dinamit lokumu ile elektrikli fünyeyi balık tutmak için kullandıklarını öne sürdü. Mehmet C., koleksiyoner olduğu için ürün topladığını, satış yapmadığını iddia etti.

Tarihin ilk tıp diploması ve dinamitlerle yakalanan kaçakçı kayınpeder ve damat: 'Dinamitleri balık tutmak için kullanıyoruz'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Binlerce tarihi eser ve dinamitlerle yakalanan kaçakçı kayınpeder ve damat: 'Dinamitleri balık tutmak için kullanıyoruz'
Binlerce tarihi eser ve dinamitlerle yakalanan kaçakçı kayınpeder ve damat: 'Dinamitleri balık tutmak için kullanıyoruz'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

Haber Yorumları (1)
YAHYA: Resimdeki eşyalar hiçde balıklara benzemiyorlar.
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