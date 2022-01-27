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Tarihi Zağnos Paşa Camii beyazlar içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı, Emre Binakuran - Güncel

Tarihi Zağnos Paşa Camii beyazlar içinde kaldıBALIKESİR Balıkesir'de etkili olan kar yağışı Zağnos Paşa Camii'ni beyaza bürüdü.

BALIKESİR (İHA) - Tarihi Zağnos Paşa Camii beyazlar içinde kaldı

BALIKESİR Balıkesir'de etkili olan kar yağışı Zağnos Paşa Camii'ni beyaza bürüdü. Tarihi caminin bembeyaz görüntüsü izleyenlere de huzur verdi.

Balıkesir'de etkili olan kar yağışı şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Şehir beyaz örtüyle kaplanırken, Zağnos Paşa Camii de nasibini aldı. Beyaz örtü eşsiz manzarasıyla gören vatandaşları mest etti. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi Zağnos Paşa Camii'nin havadan görüntüsü izleyenlere de huzur verdi.

Tarihi Zağnos Paşa Camii beyazlar içinde kaldı

Tarihi Zağnos Paşa Camii beyazlar içinde kaldı

Tarihi Zağnos Paşa Camii beyazlar içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Güncel

Balıkesir, kar, Güncel, Haber

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