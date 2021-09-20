Tarihi Uzunköprü, restorasyon çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı

Dünyanın en uzun taş köprüsü olarak bilinen Uzunköprü, restorasyon çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Ergene Nehri üzerinde kurulu 174 kemerli köprüde tadilat çalışmaları başladı. Restorasyon ekibinin çalışmasıyla 1393 metre uzunluğundaki köprü trafiğe kapatıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindekiler çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar 3,5 yıl sürecek

Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada köprünün orijinal dokusuna uygun şekilde restore edileceğini söyledi.

Kapsamlı bir çalışma yapılacağını dile getiren Canalp, "Orijinal doku taştır. Taşın dışındaki diğer yapı elemanları ortadan tamamıyla kaldırılacak ve tarihi köprü orijinal dokusuna kavuşacak. Geçici listede olan bu köprü her şeyiyle orijinal hale geldikten sonra UNESCO'nun kalıcı listesine girmesi için de gerekli olan şartları yerine getirmiş olacağız. Restorasyonun tamamlanması için öngördüğümüz zaman 3,5 yıl gibi bir süre. Daha kısa da sürebilir, belki biraz daha geç olabilir ama öngördüğümüz süre bu."

Milletvekili Aksal ise restorasyon çalışmasının hayırlı olmasını diledi.

Köprünün 1443 yılında kullanıma açıldığını anımsatan Aksal, "Bu tarih İstanbul'un fethinden bile eskidir. Tarihimize sahip çıkacağız. Bugün de böyle tarihi bir gündeyiz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

İl Başkanı İba da Edirne için önemli bir çalışmanın başladığını belirtti.

İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na destekleri nedeniyle teşekkür etti.

-Tarihi Uzunköprü

Ergene Nehri üzerinde bulunan, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine adını veren, Anadolu ile Balkanlar'ı birbirine bağlayan, eski adıyla Ergene Köprüsü, 1426-1443'te Sultan 2. Murad tarafından dönemin baş mimarı Muslihiddin'e yaptırıldı. 1393 metre uzunluğunda, 6,80 metre genişliğindeki köprünün 174 kemeri bulunuyor.