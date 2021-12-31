Tarihi Uzun Çarşısı'nda yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor - Haberler
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Tarihi Uzun Çarşısı'nda yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Haberler | Kültür Sanat

Tarihi Uzun Çarşısı'nda yeni yıl yoğunluğu yaşanıyorHATAY Hatay'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinin başında gelen Tarihi Uzun Çarşısı'nda yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor.

HATAY (İHA) - Tarihi Uzun Çarşısı'nda yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor

HATAY Hatay'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinin başında gelen Tarihi Uzun Çarşısı'nda yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor.

Kent ekonomisinin adeta can damarı durumunda bulunan ve yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki Uzun Çarşı'da özellikle kuruyemiş ve pastane esnaflarıda hareketlilik hat safhaya çıktı.

Yılbaşı dolayısıyla hareketli ve yoğun olduklarını belirten kuruyemiş İsmail Tekkalan, "Özellikle karışık çerez, Antep fıstığı, fındık, kestane gibi çerez çeşitlerini satıyoruz." dedi.

Fırıncı Ustası Habip Altınöz de, "Hatay'ın meşhur kömbe çeşitlerini yılbaşında da satışlarımıza devam ediyoruz. Yılbaşı dolayısıyla çarşımızda biraz hareketlilik yaşanıyor. Yaşanan hareketlilik dolayısıyla kömbelerimizi müşterilerimize sunuyoruz." diye konuştu.

Tarihi Uzun Çarşısı'nda yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor

Tarihi Uzun Çarşısı'nda yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor

Tarihi Uzun Çarşısı'nda yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Son Dakika Haberleri

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