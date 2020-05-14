Tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan hareketliliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan hareketliliği

Tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan hareketliliği Ramazan'da iftar ve sahur sofralarını en iyi şekilde donatmak isteyen vatandaşlar, bin bir çeşit yiyecek içeceğin satıldığı Uzun Çarşı'ya akın ediyor Esnaf, korona virüs dolayısı ile sosyal mesafeye ve kurallara uyarak müşterilerine hizmet...

Tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan hareketliliği
14.05.2020 00:59 | Son Güncelleme: 14.05.2020 01:01

Tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan hareketliliği

Ramazan'da iftar ve sahur sofralarını en iyi şekilde donatmak isteyen vatandaşlar, bin bir çeşit yiyecek içeceğin satıldığı Uzun Çarşı'ya akın ediyor

Esnaf, korona virüs dolayısı ile sosyal mesafeye ve kurallara uyarak müşterilerine hizmet vermeye çalışıyor

HATAY - Hatay'da, 15 farklı girişiyle 4 binin üzerinde esnafın yer aldığı tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan hareketliliği yaşanıyor.

İpek Yolu üzerinde yer alan ve bir zamanlar tüccarların konakladığı hanların bulunduğu tarihi Uzun Çarşı'da da, bayram öncesi esnafın yüzü gülüyor. Ramazan'da iftar ve sahur sofralarını en iyi şekilde donatmak isteyen vatandaşlar, bin bir çeşit yiyecek içeceğin satıldığı Uzun Çarşı'ya akın ediyor. Esnaf, korona virüs dolayısı ile sosyal mesafeye ve kurallara uyarak müşterilerine hizmet vermeye çalışıyor.

Normalleşme süreci ile birlikte iş yerlerini açmaya başlayan esnaflar "On Bir Ayın Sultanı"nın hareketliliğiyle ayrı bir sevinç yaşıyor.

Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı A. Kadir Teksöz, çarşının artık hareketlenmeye başladığını belirterek "çok sıkıntılar yaşadık Ülke olarak. Allah'ın izni ile Valimiz Rahmi Doğan'ın çabaları, esnafın ve vatandaşımızın bilinçli hareket etmesi neticesinde güzel günlere doğru gidiyoruz. Malumunuz çarşımız yavaş yavaş hareketleniyor, canlanıyor. Kötü günler, sıkıntılı günler geride kalacak. Bu el birliği içerisinde çalışmanın vermiş olduğu bir uygulama. Devlet büyüklerimize de teşekkür ediyoruz. Tabi esnafımız sıkıntılı süreçten geçiyor, sıkıntıları sorunları var. Bize ulaşan esnaflarımızın hepsinin gerek kredilerine, gerek devlet dairelerinde ki sıkıntılı süreçlerine belediyede ki konuların hepsine elimizden geleni yapıyoruz. Bugüne kadar örnek olma adına 50 bine yakın maske dağıttık. Vatandaşımızdan önerimiz var. Bu aşılar bulunana kadar hiçbir sıkıntı çekmeme adına güzel giden Türkiye'de ki tablonun sıfır noktasına düşebilmesi için dışarıya çıktığımız da sosyal mesafeyi koruyalım, maskesiz çıkmayalım ve hijyene dikkat edelim. Sıkıntılı bir süreç ama önce bize esnafımızın sağlığı lazım. Mezarda, çek senet ödeyecek halimiz yok. Allah'ın izni ile güzel günler hepimizi bekliyor" dedi.

Tarihi Uzun Çarşı'da yaşanan hareketliliğin Ramazan Bayramı'nda da sürmesi bekleniyor.

Tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan hareketliliği

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek Haber
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı
Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını...
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi
Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan Burcu Esmersoy
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan hareketliliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 04:40:11. #1.15#
title