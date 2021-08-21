TARİHİ ÜÇ KAPILAR'IN BENZERİ, KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR
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TARİHİ ÜÇ KAPILAR'IN BENZERİ, KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 924 rakımda bulunan ve tarihi yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayanan Ariassos Antik Kenti keşfedilmeyi bekliyor.

ANTALYA'da 924 rakımda bulunan ve tarihi yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayanan Ariassos Antik Kenti keşfedilmeyi bekliyor. Roma döneminde yaşanan büyük bir depremle yıkıldığı düşünülen kentte ayakta kalan tek yapı ise üç kemerli giriş kapısı oldu. Bakımsız hali yürek burkan ve bazı sütunları dökülen kapı, Antalya'nın simgelerinden olan tarihi Üç Kapılar ile benzerliğiyle dikkati çekiyor.

Doğal güzelliğiyle birlikte dünyada en çok antik kentin bulunduğu şehirlerden olan Antalya, bu özellikleri dolayısıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Kentin birçok noktası farklı dönemlerdeki uygarlıklara ev sahipliği yaparken, bu uygarlıklardan kalan yapılar da kenti cezbedici kılan özelliklerinden birisi. Bu yapıların bazıları ise kentin simgeleri haline gelmiş durumda.

Bu simgelerden birisi de tarihi Kaleiçi girişinde M.S. 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'ya gelişi anısına yapılan Hadrianus Kapısı. Üzerindeki oyma ve kabartmaları görenleri hayran bırakan Hadrianus Kapısı'nın bir örneği de Antalya'ya uzaklığı 45 kilometre olan ancak pek bilinmeyen Ariassos Antik Kenti'nde bulunuyor. Tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan kentte Roma döneminde yaşandığı düşünülen büyük bir depremde ise tüm yapılar yıkılırken ayakta sadece kentin girişindeki 3 kemerli kapı ayakta kaldı.

İki dağ arasında bir vadide bulunan bu antik kentin pek ziyaretçisi de yok. Tarihi kapının bazı noktaları bakımsızlıktan dökülmeye başlarken, bazı noktalarında ise yosun ve bitki oluştu. 5 metre uzunluğundaki kapıyı ayakta tutan sütunların bazılarının ise taşlarının döküldüğü görüldü. Ayrıca kapının önünde bulunan ve kapının tarihinin yazılı olduğu tabela ise bazı kişiler tarafında tahrip edilip boya ile soru işareti çizildi.

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TARİHİ ÜÇ KAPILAR'IN BENZERİ, KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR
TARİHİ ÜÇ KAPILAR'IN BENZERİ, KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR
TARİHİ ÜÇ KAPILAR'IN BENZERİ, KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR
TARİHİ ÜÇ KAPILAR'IN BENZERİ, KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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