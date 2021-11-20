Tarihi su yapılarının önemi sempozyumda ele alındı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesince, tarihi su yapılarının şehir, kültür, mimari, edebiyat, din ve toplum açısından değeri, kullanım durumları ve işlevlendirmeleri, mevcut sorunlar ve koruma önerileri gibi konuların ele alındığı "Tarihi Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu" sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 540 çeşme, 46 sebil ve 23 su terazisine ev sahipliği yapan Fatih Belediyesinin, Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde (FKSM) düzenlediği sempozyum, 2 gün sürdü.

Sempozyumda, " Mimar Sinan'ın Su Yapıları", "Su Medeniyetimizi İnşa Eden Unsurlar" gibi başlıkların yanı sıra sebil kitabelerinden İstanbul çeşmelerine, çukurbostanlardan sarnıçlara kadar geçmişten bugüne su kültürü ve yapıları konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ilçedeki tarihi su yapılarını, diğer kültürel miraslarında olduğu gibi koruma altına aldıklarını belirtti.

İstanbul'un, su medeniyetinin en şahane yapılarla; kemerler, sarnıçlar, maksem, sebil ve çeşmelerle billurlaştığı bir şehir olduğunu ifade eden Turan, "Kimi gösterişli kimi nakışlı irili ufaklı bu yapıların her biri, tarih boyunca suya kavuşmak için verilmiş büyük bir mücadeleyi anlatıyor. Suyu aziz tutan ecdadımızdan yadigar su yapıları, hem şehrimizin tarihini aydınlatan belge niteliğinde hem de mimarimizin en nadide örnekleri arasındalar." değerlendirmesinde bulundu.

Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü bünyesinde Fatih'teki su yapılarını titizlikle restore ederken, bu önemli konuyu akademik bir düzlemde de ele almak istediklerini belirten Turan, bu kapsamda düzenledikleri Tarihi Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu'nda, alanında otorite isimlerin sunumlarını, bilgi ve tecrübelerini paylaşma imkanı bulduklarını ve akademik bir düzlemde kayda almayı hedeflediklerini aktardı.

Sempozyumda, Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Prof. Dr. Ahmet Kala, Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz gibi isimler de yer aldı.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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