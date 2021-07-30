Tarihi su değirmeninden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihi su değirmeninden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Tarihi su değirmeninden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir köyde bulunan tarihi su değirmeninden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alının 3 zanlı tutuklandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir köyde bulunan tarihi su değirmeninden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alının 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ovacuma Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, köydeki yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen su değirmeninden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, olaya karıştıkları gerekçesiyle T.K. (56), M.G. (44) ve E.Y'yi (42) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Haydar Aliyev Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Fatma Girik Diana Spencer Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Hakan Reçber Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarihi su değirmeninden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 16:50:06. #1.15#

title