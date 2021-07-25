Tarihi Rumeli Feneri Kalesi ahıra döndü
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Tarihi Rumeli Feneri Kalesi ahıra döndü

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | Güncel

Tarihi Rumeli Feneri Kalesi ahıra döndü Harabeye dönen kale drone ile havadan görüntülendi Sarıyer'de bulunan Rumeli Feneri Kalesi ahıra döndü.

Tarihi Rumeli Feneri Kalesi ahıra döndü

Harabeye dönen kale drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Sarıyer'de bulunan Rumeli Feneri Kalesi ahıra döndü. Kalenin içinde oturan inekler ve her yere atılmış çöpler bu kadarına pes dedirtirken, harabeye dönen kale drone ile havadan görüntülendi.

Sarıyer'de bulanan tarihi Rumeli Feneri Kalesi harabeye döndü. İstanbul'un en uç noktasında yer alan kale geçen yıllar içinde çürümeye terk edildi. Kalenin duvarlarında çatlak ve çökmeler oluştu. Ziyaretçiler ve çevredekilerin verdiği zarar da kaleyi adeta harabeye çevirdi. Atıl bir şekilde duran kalenin içerisinde ve dışarısında bulunan çöpler görünürken, çevresinde kötü kokular da oluşmaya başladı. Duvarları sprey boya ile boyanan kalenin içinde oturan inekler ise "bu kadarına pes" dedirtti. Kaleyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler gördükleri manzara karşısında üzüldüklerini söyledi.

Hafta sonu tatilini Sarıyer'de değerlendirmek isteyen Rezzak Karaçay, " İçeride ahır var, içeriye girdiğinizde inekler karşılıyor seni. Ayrıyeten kötü bir koku var, bizle içeride yorum yaptık az önce bunlar muhtarlığın inekleri mi, neden bir önlem alınmıyor? Diye. İçeride çöpler var. Bira şişeleri ve çocuk bezleri vardı. Bakım ve ilgi yok bakımsız. Çok fazla talebi var İstanbul'da gezilecek yerler deyince Rumeli Kalesi çıkıyor. Biraz hayal kırıklığı oldu" şeklinde konuştu.

Öte yandan harabeye dönen kale drone ile havadan görüntülendi.

(HZE- Mİ-RU

Tarihi Rumeli Feneri Kalesi ahıra döndü
Tarihi Rumeli Feneri Kalesi ahıra döndü
Tarihi Rumeli Feneri Kalesi ahıra döndü
Tarihi Rumeli Feneri Kalesi ahıra döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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