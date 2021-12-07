VAN (İHA) - Tarihi Peynirciler Çarşısı esnafı kovboy kapı istiyor

VAN - Van'da Tarihi Peynirciler Çarşısı esnafı, soğuk hava nedeniyle müşterilerin talep göstermediğini ifade ederek, camdan kovboy kapısı yapılmasını istediler.

2019 yılında yenilenen Tarihi Peynirciler Çarşısı esnafı, kapıların sürekli açık olmasından dolayı soğuk hava sirkülasyonun yoğun olduğunu ifade ederek, bu nedenle müşterilerin fazla rağbet göstermediğini söylediler. Ana, güney ve kuzey olmak üzere üç çarşıdan oluşan Tarihi Peynirciler Çarşısının iki yıl önce güzel bir görünüme kavuşturulduğunu dile getiren esnaf, yetkililerden kapıların değiştirilmesini talep etti. Yaşanan sıkıntıyla ilgili açıklamada bulunan Peynirciler Çarşısı yöneticilerinden Hasan Kayhan, "Bizler Peynirciler Çarşısı esnafı olarak öncelikle bu güzel yeri kazandıran herkese teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yer oldu. Ancak bazı eksikliklerimiz hala var. Bizler bu minvalde bu eksiklikleri dile getirmek durumundayız. Burada tahta kapılardan dolayı güvenlik sıkıntımız var. Biz otomatik kepenk istiyoruz. Daha sonra da soğuğu önlemek için camdan kovboy kapılarının yapılmasını istiyoruz. Çünkü çarşımıza gidebilecek en uygun kapı çeşidi, kovboy kapısıdır. Öne arkaya doğru açılıp tekrar kapanabilir olmalı. Bu nedenle yetkililerden bu sıkıntımızın giderilmesini talep ediyoruz" dedi.

Soğuktan dolayı müşterilerin pek rağbet göstermediğini aktaran Kayhan, "Ana çarşı, kuzey ve güney çarşısı olmak üzere 7 kapımız var. Buralardan gelen soğuk havalardan dolayı müşteriler talep göstermiyor. Kış aylarında işlerimizin olması için öncellikle burayı ısıtmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Peynirciler Çarşısında toplam 55 işletmenin olduğunu da sözlerine ekleyen Kayhan, pandemi nedeniyle 9 tanesinin kapandığını belirtti.

(ATL-MSA-Y)