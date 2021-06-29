Tarihî parkta ekonomik fiyatlara cemiyet yapılacak

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Babasultan Parkında artık cemiyetler ve özel günlerde vatandaşlara ekonomik fiyatlara hizmet verilecek.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Babasultan Parkında artık cemiyetler ve özel günlerde vatandaşlara ekonomik fiyatlara hizmet verilecek.

Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi tarafından yenilenen ilçenin en eski parkı olan Babasultan Parkı, vatandaşların cemiyet ve özel günlerinde de hizmet verecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, "İlçemizde bulunan park, geçtiğimiz günlerde tadilat ve çevre düzenlemelerinin bitmesinin ardından halkımızın hizmetine yeniden açılmıştı. Belediyemiz şirketlerinden YESAŞ A.Ş tarafından işletmesi yapılan parkımızda artık halkımızdan gelen talepler doğrultusunda cemiyetler yapılabilecek. Bizim arzumuz halkımıza en iyi en kaliteli hizmeti sunmaktır. Babasultan Parkında cemiyetler ekonomik fiyatlara yapılabilecek. Halkımız detaylı bilgiyi Yenişehir Ekmek Sanayii şirketimizden alabilirler" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı