Tarihi park hizmete açıldı
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Tarihi park hizmete açıldı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak - Haberler | Kültür Sanat

Tarihi park hizmete açıldı Tarihi Babasultan parkı yenilenen yüzüyle yeniden vatandaşların hizmetine girdi.

Tarihi park hizmete açıldı

BURSA - Tarihi Babasultan parkı yenilenen yüzüyle yeniden vatandaşların hizmetine girdi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan ilçenin en eski parkı olan Tarihi Babasultan parkı yapıla tadilatın ardından hizmete açıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, " Allah'a şükürler olsun ki vatandaşlara söz verdiğimiz gibi geçen hafta Babasultan Parkı'nı açtık. Bugün de buraya gelip vatandaşlara buluştuk, çayımızı içtik. Parkın tamamen yapımı ile ilgili öncelikle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyorum. Mecliste de bu park bize devredildi ve biz de bugün itibariyle belediye olarak YESAŞ firmamızla çalışmaya başladık. Özellikle akşam saatlerinde burası çok yoğun ve kalabalık oluyor. Babasultan Parkı Yenişehir'in en güzel ve en eski parkıdır" diye konuştu.

Tarihi park hizmete açıldı
Tarihi park hizmete açıldı
Tarihi park hizmete açıldı
Tarihi park hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak

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