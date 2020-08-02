Tarihi Osmanlı kasabası Göynük'te bayram yoğunluğu - BOLU
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Tarihi Osmanlı kasabası Göynük'te bayram yoğunluğu - BOLU

Tarihi Osmanlı kasabası olan ve İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin Hazretlerinin türbesinin bulunduğu Göynük, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

02.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:38

Tarihi Osmanlı kasabası olan ve İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin Hazretlerinin türbesinin bulunduğu Göynük, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Bolu'daki önemli inanç turizmi noktalarından biri olan, zengin kültürel ve tarihi değerlere sahip Göynük, her dönem ziyaretçilerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Kurban Bayramı tatilinde de vatandaşların en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alan ilçeye gelen tatilciler, Akşemseddin Hazretlerinin türbesine ziyarette bulunarak dua ediyor.

Ziyaretçiler, Osmanlı mimarisinin hakim olduğu tarihi konaklarla süslü sokaklarda gezinti yaparak yöresel ürünler alıyor.

İlçenin en yüksek kesiminde bulunan Zafer Kulesi'ne çıkan vatandaşlar, burada hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bazı tatilciler ise Gazi Süleyman Paşa Camisi çevresinde bulunan dev çınar ağaçlarının gölgesinde vakit geçiriyor.

Tarihi Osmanlı kasabası Göynük'te bayram yoğunluğu - BOLU

Kaynak: AA

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