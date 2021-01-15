Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti
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Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti

15.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:32

ŞANLIURFA'da tarihi Germuş Kilisesi'nin içinde mangal yakıp kebap yaptığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olan Yusuf Can Güçtekin, amacının kilisenin durumuna dikkat çekmek olduğunu söyledi.

ŞANLIURFA'da tarihi Germuş Kilisesi'nin içinde mangal yakıp kebap yaptığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olan Yusuf Can Güçtekin, amacının kilisenin durumuna dikkat çekmek olduğunu söyledi. Kilisede önce temizlik yaptıklarını belirten Güçtekin, "Germuş Kilisesi'nin virane durumda olduğunu görünce içim acıdı. Ben orada kendi öz kaynaklarımla temizlik yaptım ve farkındalık için video çektik. Amacım kilisesinin içler acısı durumunu sosyal medyada duyurmaktı" dedi.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Dağyanı Mahallesi'nde bulunan ve 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen, kaçak kazılar nedeniyle harabeye dönen Germuş Kilisesi, sosyal medyada bir kebapçının mangal yapmasıyla gündeme geldi. Görüntülerin sosyal medyada tepkiye yol açmasının ardından konuşan kebapçı Yusuf Can Güçtekin, amacının yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Germuş Kilisesi'ne dikkat çekmek olduğunu söyledi. Kentte 20 yıldır kebapçılık yaptığını ve tepkiye yol açan video ile amacının hem kiliseye dikkat çekmek hem de Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarını tanıtmak olduğunu belirten Güçtekin şunları söyledi.

"Ben Şanlıurfa'da sadece Germuş Kilisesi değil, tarih kokan bütün ilçelerdeki tarihi mekanlarda çekim yaptım. Ben farkındalık amacıyla tanıtım videolarını çekiyorum. Kutsal olan Balıklıgöl'de de çekim yaptım. Germuş Kilisesi'ni gidip gördüğümde yıkık virane haline içim acıdı. Ben orada kendi öz kaynaklarımla temizlik yaptım. Orada farkındalık amacıyla da video çekimi yaptık. Amacım Germuş Kilisesi'nin durumunu sosyal medyada duyurmaktı. Ama bu yanlış anlaşıldı. Bizim kesinlikle art niyetimiz yoktu. Ben Şanlıurfa sevdalısı olarak, kentimizin tarihi ve turistik bölgelerini öne çıkarmak için böyle tanıtım filmlerini çekiyorum. İstemeden de olsa insanları üzdüysem özür dilerim. Bunun için gerekli kurumlara ifademi de verdim. Ben farkındalık yaratmak için mesleğimle orayı öne çıkarmak istedim. Başka da bir niyetim yoktu. Kentim için bu tür tanıtım videolarını çekmeye devam edeceğim."   

Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti
Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti
Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti
Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti
Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti
Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti
Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti
Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti
Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti
Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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