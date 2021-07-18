TARİHİ KİLİSEDE ÇELLO KONSERİ
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TARİHİ KİLİSEDE ÇELLO KONSERİ

TARİHİ KİLİSEDE ÇELLO KONSERİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 4 yıldır Hızırşah Kültür Evi olarak hizmet veren tarihi kilise, çello konserine ev sahipliği yaptı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 4 yıldır Hızırşah Kültür Evi olarak hizmet veren tarihi kilise, çello konserine ev sahipliği yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Marshall Üniversitesi'nde çello öğretmeni olan Prof. Dr. Şölen Dikener (60) ve Rider Üniversitesi'nde piyano öğretmeni eşi Prof. Dr. Yeşim Dikener (60), Datça Yaz Müzik Akademisi eğitimleri kapsamında konser düzenledi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Su Okan (15), Akdeniz Üniversitesi'nden Ada Özgül (15) ve Uludağ Üniversitesi'nden Efe Oğul Çakal'ın (16) sahne aldığı konser, yaklaşık 1 saat sürdü. Antonio Vivaldi ve Johann Sebastian Bach gibi 9 ünlü bestecinin 9 ayrı eserinin seslendirildiği konser, müzikseverlerden tam not aldı. 19'uncu yüzyıldan kalma tarihi Taksiarhon Rum Ortodoks Kilisesi'ndeki konseri, 100 kişi izledi.

Datça Yaz Müzik Akademisi Sanat Yönetmeni Prof. Dr. Şölen Dikener, 2006 yılından bu yana Datça'da her yaz müzik aktiviteleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Uzun yıllardan beri ABD'de yaşadıklarını ve tatillerini Datça'da geçirdiklerini belirten Dikener, "Datça'da 15 yıl önce yaz müzik akademisini kurduk. Her yıl az aylarında burada tatilde iken, genç yeteneklere müzik eğitimi vermek onlara bir şeyler kazandırmak, ülkemize katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Dikener, "Datça Belediyesi'nin katkıları ile çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl ikinci kez tarihi kilisede konser veriyoruz. İlkini 2019 yılında burada yapmıştık. Geçen yıl pandemi nedeniyle ara verdiğimiz konserlerimizin bu yıl devamını getiriyoruz. Bu çalışmalarımıza, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden genç müzisyenler katılıyor. Onlara, aileleriyle beraber hem Datça'yı tanıtmış oluyor hem de yeni repertuarlarla onları konserlere hazırlıyoruz. Hızırşah Kültür Evi'nin bu güzel akustiğinde müzikseverlerin huzurunda olmak onları mutlu ediyor" dedi.

TARİHİ KİLİSEDE ÇELLO KONSERİ
TARİHİ KİLİSEDE ÇELLO KONSERİ
TARİHİ KİLİSEDE ÇELLO KONSERİ
TARİHİ KİLİSEDE ÇELLO KONSERİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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