Tarihi kent Halfeti'de çocuk şenliği
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Tarihi kent Halfeti'de çocuk şenliği

Tarihi kent Halfeti'de çocuk şenliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa'nın doğal güzelliğiyle bilinen Halfeti ilçesinde çocuklar için yapılan şenliklerde çeşitli oyunlar oynanarak, gösteriler düzenlendi.

Şanlıurfa'nın doğal güzelliğiyle bilinen Halfeti ilçesinde çocuklar için yapılan şenliklerde çeşitli oyunlar oynanarak, gösteriler düzenlendi. Şenliklere ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan yüzlerce çocuk katılarak eğlendi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde merkezde ve kırsalda yaşayan çocuklar için şenlik düzenlendi. Şenlikte çocuklar çarşaf üzerine el baskısı, boya çalışması, çuval yarışı, kaşıkla pinpon topu yarışı, şarkı ve tiyatro gösterileriyle hem doyasıya eğlendi ve hem de kişisel becerilerini gösterdi.

Halfeti İlçe Stadyumu'nda gerçekleşen şenliklere Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata, Belediye Başkanı Şeref Albayrak da katıldı. Kaymakamı Selami Korkutata, Belediye Başkanı Şeref Albayrak ve sosyal medya üzerinden kendisine gönderilen bir mesaj sonrası Halfeti'ye yerleşerek ücretsiz olarak çeşitli sosyal aktiviteler yapan Koray Akyıldız da şenliklerde çocuklarla birlikte oyunlar oynadı, halay çekip ip çekme yarışına katıldı.

Şenliklerde konuşma yapan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimize ilçemizde ayrı bir önem veriyoruz" dedi. Gençlerin zamanlarını sporla geçirmeleri için ilçede semt sahası yaptıklarını da anlatan Albayrak, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için belediye olarak yaptığımız çalışmalar sürüyor. Belediyemiz bünyesinde açtığımız ücretsiz kurslarla gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Hayallerini gerçekleştirmeleri için onlara destek oluyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için onları spora yönlendiriyoruz. Çocuklarımız için de ilçemizde etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız bizler için çok değerliler" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Tarihi kent Halfeti'de çocuk şenliği
Tarihi kent Halfeti'de çocuk şenliği
Tarihi kent Halfeti'de çocuk şenliği
Tarihi kent Halfeti'de çocuk şenliği
Tarihi kent Halfeti'de çocuk şenliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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