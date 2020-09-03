Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada
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Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada

Tarihi Kapalıçarşı'da bir giyim dükkanında elindeki ürünleri koymak için merdivene çıkan çalışan, aniden eline dolanan yılanı görünce panikledi. O anlar mağazanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

03.09.2020 14:48 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:07

Tarihi Kapalıçarşı'da bir giyim dükkanına giren yılan çalışana saldırdı. Çarşıda paniğe yol açan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇALIŞANA SALDIRDI

Olay, dün öğlen saatlerinde Kapalıçarşı'daki bir giyim dükkanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, dükkan çalışanı Muhammet Ali İhsan, üst kata ürün çıkardığı sırada yukarıdan aşağı sarkan yılanı fark etti. Yılan dükkan çalışanına saldırırken güvenlik kamerasının kablosuna dolandı. Dükkan çalışanı saldırıdan dolayı büyük korku yaşarken herhangi bir yara almadan kurtuldu.

KAÇAN YILAN HALA BULUNAMADI

Dükkan sahibi ve çalışanlar durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Dükkan içerisinde yapılan aramalarda tezgahın arkasına doğru kaçan yılan bulunamadı. Tarihi çarşıda esnaf işlerine devam ederek yılan paniği sürüyor.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde dükkan çalışanı merdivenden yukarı doğru çıkarken yılanın saldırısına uğruyor. Yılan kabloya dolanırken çalışan kendini kurtarıyor.

"ELİMDE BİR ŞEY HİSSETTİM"

Yılanın kendisine saldırdığı anı anlatan Kapalıçarşı esnafı Muhammet Ali İhsan, "Mal geldi. Yukarı çıkarmaya çalıştım. Merdiveni açtım sol elimde mal vardı. Malı koymak için yukarı çıktım. Elimde bir şey hissettim. Ani bir şekilde elimi silkeledim. Kabloya yılan dolandı. 2 metrelik yılan bana saldırmaya başladı. Ben de çekildim. Yılan aşağıya düştü. Tezgah arkasına bir yere gitti" diye konuştu.

"TEZGAHIN ARKASINDA OLABİLİR"

İtfaiye ve belediye ekiplerine haber verdiklerini söyleyen İhsan, "Tezgahları çektik. Bulamadılar. Biz de akşam malların hepsini indirdik. Bulamadık. Bir yere kaçtı. Tezgahın arkasında olabilir. Başka gidecek bir yeri yok. İçeri girince sağa sola bakıyoruz. Acil bir şey olmadıkça içeri giremiyoruz" dedi.

Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
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