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Tarihi kahvehane 25 yıldır sarmaşıkla kaplı

İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul - Haberler | Güncel

Tarihi kahvehane 25 yıldır sarmaşıkla kaplı Gaziantep'te, tarihi bakırcılar çarşısında bulunan 61 yıllık kahvehane, 25 yıldır sarmaşıklarla kaplanmış halde hizmet veriyor.

GAZİANTEP (İHA) - Tarihi kahvehane 25 yıldır sarmaşıkla kaplı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, tarihi bakırcılar çarşısında bulunan 61 yıllık kahvehane, 25 yıldır sarmaşıklarla kaplanmış halde hizmet veriyor.

Tarihi bakırcılar çarşısının bulunduğu sokakta 2 katlı ahşap yapının iki cephesini tamamen kaplayan sarmaşıklar görenleri kendisine hayran bırakıyor. Bakırcılar Çarşısı Kahvehanesi olarak 1960 yılından bu yana hizmet veren binada, 25 yıl önce ekilen bir tohum şimdilerde binayı tamamen sarmaşıklara kapladı. Görenlerin fotoğraf çektirdiği, altında çay içip sohbet ettiği bir mekan haline gelen kıraathane sahibi Mehmet Savtur, sarmaşığa hiçbir şekilde müdahale etmediğini belirterek binanın koruma altında olduğunu sarmaşığın da korunacağını söyledi.

Görümünün bozulmaması için hiç müdahale etmediklerini kaydeden Savtur, "Görenler fotoğraf çektiriyor, sorular soruyor. Bu bina Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi eser olarak tescillendi, bu tarihi kahvehane yaşadığı sürece sarmaşıklarda kalacaktır.

Tarihi kahvehane 25 yıldır sarmaşıkla kaplı

Tarihi kahvehane 25 yıldır sarmaşıkla kaplı

Tarihi kahvehane 25 yıldır sarmaşıkla kaplı

Tarihi kahvehane 25 yıldır sarmaşıkla kaplı

Tarihi kahvehane 25 yıldır sarmaşıkla kaplı
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