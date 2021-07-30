Tarihi Kadıköy Hal Binası'nda tepki çeken restorasyon çalışması
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Tarihi Kadıköy Hal Binası'nda tepki çeken restorasyon çalışması

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Kültür Sanat

- Tarihi Kadıköy Hal Binası'nda tepki çeken restorasyon çalışması İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve İstanbul Şehir Tiyatroları Haldun Taner Sahnesi olarak kullanılmaya devam eden Tarihi Kadıköy Hal Binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon...

- Tarihi Kadıköy Hal Binası'nda tepki çeken restorasyon çalışması

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve İstanbul Şehir Tiyatroları Haldun Taner Sahnesi olarak kullanılmaya devam eden Tarihi Kadıköy Hal Binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon projesinin ardından tepki topladı. Tarihi binanın aslına uygun restore edilmediğini öne sürerek açıklamalarda bulunan Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, "Bir kentin hafızası yok ediliyor. Yapının özgün isimi olan Kadıköy Hal Binası şu an unutulmaya yüz tutuyor" dedi.

İtalyan Mimar Umberto Ferrari tarafından 1927 yılında inşa edilen, eski Kadıköy Hal Binası 1934 yılına kadar hal binası olarak işlevine devam etti. Dönemin ekonomik şartları ve binanın işlevini yitirmesinden dolayı bina, bir süre tapu ve itfaiye binası olarak kullanılırken günümüzde ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Şehir Tiyatroları Haldun Taner Sahnesi olarak kullanılmaya devam ediyor. Tarihi binanın restore çalışmalarına başlanması sonrası tepkiler de gelmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının tarihi binanın aslına uygun olmadığını iddia eden Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, Tarihi Kadıköy Hal Binası'nın restorasyonuna dair açıklamalarda bulundu.

"Bir kentin hafızası yok ediliyor"

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, Tarihi Kadıköy Hal Binası'nın restorasyonu hakkında "Bizim gördüğümüz yanlışlıklar zinciri 1981 yılında başlıyor. Bina tescil edildikten sonra 1989 yılında kaçak kat olarak Haldun Taner Sahnesi ekleniyor. Kaçak Haldun Taner Sahnesi 2007 yılında asıl garabetler zinciri burada başlıyor. 2007 yılında tescil sınıfı hem de tescil kararı belirlenmeye çalışılıyor. Yani normalde tescili bir binanın içine ikinci bir tescilli bina yerleştirmeye çalışıldığında yanlışlıklar başlıyor. O dönemde yapılan hatalar sonrası 2017 ve 2018 yıllarında kaçak yapı olmasına rağmen yeni bir Haldun Taner Yenileme projesi sunuluyor. Esas konu şu, özgün bir yapının içerisine kaçak bir kat yapılıyor ve bu onaylanıyor. Sonrasındaysa adı Haldun Taner Sahnesi oluyor. ve şu an yapılan restorasyonla adı da Haldun Taner Restorasyonu ismini alıyor. Bir kentin hafızası yok ediliyor. Yapının özgün ismi olan Kadıköy Hal Binası ise şu an unutulmaya yüz tutuyor. Şu anda burada yapılmak istenen şey ise, suni bir sinema dekoru gibi cepheler konulacak ve özgün yapı tamamen kaybolacak. Bizim talebimiz ise yürütülen bu projenin sayın İmamoğlu tarafından durdurulması." diye konuştu.

Tarihi Kadıköy Hal Binası'nda tepki çeken restorasyon çalışması
Tarihi Kadıköy Hal Binası'nda tepki çeken restorasyon çalışması
Tarihi Kadıköy Hal Binası'nda tepki çeken restorasyon çalışması
Tarihi Kadıköy Hal Binası'nda tepki çeken restorasyon çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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