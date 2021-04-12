Tarihi ilçe Talas'ta kar güzelliği
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Tarihi ilçe Talas'ta kar güzelliği

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tarihi ilçe Talas'ta kar güzelliği

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, nisanda kar yağışı etkili olurken, tarihi mekanlarda güzel manzaralar ortaya çıktı.

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, nisanda kar yağışı etkili olurken, tarihi mekanlarda güzel manzaralar ortaya çıktı.

Nisan ayında etkili olan kar yağışıyla Talas ilçesi, beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi dokusu ve doğal güzelliğiyle bilinen ilçede, güzel görüntüler ortaya çıktı. Ali Saip Paşa Sokağı, Yaman Dede Camii, Han Camii, Gölbaşı Meydanı gibi tarihi dokuya sahip alanlardaki kar güzelliği, ilgi çekti. Ali Dağı 360 Sosyal Tesisi ile şehir içindeki park ve bahçeler ile kırsal yerleşim yerlerinde kar manzaraları, ilçe sakinlerince de fotoğraflandı. 


Tarihi ilçe Talas'ta kar güzelliği
Tarihi ilçe Talas'ta kar güzelliği
Tarihi ilçe Talas'ta kar güzelliği
Tarihi ilçe Talas'ta kar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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