Tarihi Hoşgörü Yolu doğa sporlarıyla buluşuyor
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Tarihi Hoşgörü Yolu doğa sporlarıyla buluşuyor

13.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:18
Tarihi Hoşgörü Yolu doğa sporlarıyla buluşuyor

İzmit ile İznik arasında 1700 yıllık geçmişe sahip olan tarihi Hoşgörü Yolu, tekrar canlandırılarak doğa sporlarına da ev sahipliği yapacak.

İzmit ile İznik arasında 1700 yıllık geçmişe sahip olan tarihi Hoşgörü Yolu, tekrar canlandırılarak doğa sporlarına da ev sahipliği yapacak.

İzmit ile İznik arasını kapsayan, antik zamanlarda Romalıların hüküm sürdüğü dönemde kullanılan Hoşgörü Yolu doğa sporlarına da ev sahipliği yapacak. 1700 yıllık tarihi bulunan Hoşgörü Yolu'nun yeniden canlandırılması için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde çalışmalar başlatılmıştı. Çalışmalar devam ederken, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri ve bisiklet kulübü temsilcileri bisiklet güzergahı için işaretlemelerde bulundu.

Bisikletleriyle İzmit sahilinde buluşan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nden Erdem Çakır, Kerem Gök, Türkiye Bisiklet Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Mehmet Bozdemir, Bisikletliler Derneği Kocaeli il temsilcileri ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporlar Kulübü Temsilcileri yaklaşık 8 kilometrelik Başiskele güzergahını bisikletleriyle geçerek 100 metrede bir güzergah işaretlemelerinde de bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ekiplerinden Erdem Çakır, "Hedefimiz İzmit'in tarihiyle ile İznik'in bağlantısını doğa sporlarıyla kurmaktır. İnsanların bölgeyi tanıması için çalışmalarımız devam ediyor. Biz yürüyüş yolu olarak gözüken Hoşgörü Yolu rotasının bisiklet ve doğa sporlarıyla birleşmesini sağlamak istiyoruz" dedi. - KOCAELİ

Tarihi Hoşgörü Yolu doğa sporlarıyla buluşuyor
Tarihi Hoşgörü Yolu doğa sporlarıyla buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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