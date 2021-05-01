Tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nda defineci talanı
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Tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nda defineci talanı

Tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nda defineci talanı
Demirören Haber Ajansı / Barış KUL - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan, 14 ve 15'inci yüzyıllardan kalma Karakoyunlu mezar taşları ile Haydar Baba Türbesi'nin de bulunduğu tarihi mezarlığa define arayan kişilerce büyük zarar verildi.

VAN'ın Erciş ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan, 14 ve 15'inci yüzyıllardan kalma Karakoyunlu mezar taşları ile Haydar Baba Türbesi'nin de bulunduğu tarihi mezarlığa define arayan kişilerce büyük zarar verildi. Mezarlığı ziyarete gelenler, gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. 

Erciş ilçesinin Haydarbey Mahallesi'nde bulunan tarihi mezarlık, definecilerin hedefi oldu. Ahmet Yesevi erenlerinden olduğu bilinen Haydar Baba Türbesi'nin de bulunduğu mezarlık, define avcıları tarafından tahrip edildi. Defineciler, tarihi mezarları kazıp, mezar taşlarını kırdı. Tarihi mezarlığı ziyarete gelenler gördükleri manzara karşısında üzüntülerini dile getirdi.

Ercişli Sami Demir, tarihi mezarlığın defineciler tarafından talan edilmesine çok üzüldüğünü söyledi. Mezarlığın 600 yıllık tarihi geçmişinin olduğunu belirten Demir, "Ahmet Yesevi erenlerinden olan Haydar Baba Türbesi'nin yanında bulunan tarihi 600 yıllık mezarlık define avcıları tarafından acımasızca talan edilmiş. Defineciler mezarları kazıp, taşlarını kırarak içinde altın aramışlar. Bunlar bizim tarihi değerlerimizdir. 14'üncü yüzyılda Erciş'te yaşayan Haydar Baba mezarlığında şahideli ve sandukalı mezarlar bulunmaktadır. Bu kültürel mirasımız maalesef hazine avcıları tarafından talan edilmiştir" diye konuştu.

Gezi amaçlı Van'a gelen Serpil Durmaz ise, "Ankara'dan buraya misafirliğe geldim. Gelmişken tarihi yerleri ziyaret etmek istedim. Burada define avcıları mezarları kazıp, taşlarını kırmışlar. Devlet büyüklerimiz bu konulara son derece duyarlı olduğunu biliyoruz. Tarihi Haydar Baba Mezarlığı'ndaki bu tahribat için gereğini yapacaklarından eminim" dedi.


Tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nda defineci talanı
Tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nda defineci talanı
Tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nda defineci talanı
Tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nda defineci talanı
Tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nda defineci talanı
Tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nda defineci talanı
Tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nda defineci talanı
Tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nda defineci talanı
Tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nda defineci talanı
Tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nda defineci talanı
Tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nda defineci talanı
Tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nda defineci talanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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