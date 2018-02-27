Tarihi Hamam 5 Asırdır Hizmet Veriyor

Sivas'ta 1576 yılında inşa edilen tarihi Kurşunlu hamamı, 5 asırdır aralıksız hizmet veriyor.

Sivas'ta şehir merkezinde bulunan Kurşunlu hamamı, 5 asırdır ayakta ve aralıksız hizmet vermeye devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde dönemim Valisi Behram Paşa tarafından yaptırılan hamam, 1576 yılından bu yana bir çok kez restorasyondan ve onarımdan geçmesine rağmen aralıksız halka hizmet verdi. Kadınlar ve erkekler bölümünden oluşan çifte hamam, kesme taş örgülü beden duvarlarındaki demir bağlantılarla kurşun dökülerek inşa edildiği için halk arasında Kurşunlu Hamam olarak adlandırılıyor.

Tarihi Kurşunlu Hamamının işletmecisi Şener Ocak, hamamın 1576 yılında dönemin Valisi Behram Paşa tarafından inşa edildiğini hatırlatarak, "Tarihi hamamımız 1576 yılında inşa edilmiş ve o tarihten bu yana zaman zaman onarımlar geçirmiştir. 1950'li yıllarda esaslı bir onarım geçirmiş. 2005 yılında basit bir onarımdan geçildi. 2006 yılında da esaslı bir onarıma alındı. Dış cephesi, kurşun değişimi, cephe temizliği ve içinin de tamamen yenileyerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. Hamam kültürü Sivas'ta çok yüksek seviyededir. Gerek yerel halk, gerekse yurt dışından, İstanbul'dan ve Ankara'dan ülkemiz içerisindeki yerli turist diyebileceğimiz hemşerilerimiz geliyorlar. Yazın da yurt dışında ki gurbetçilerimiz rağbet ediyor. Zaman zaman az da olsa Sivas'ımıza düşen turist kadar da buraya yansımalar oluyor. Kurşunlu hamamı Türkiye çapında bilinen çok nitelikli özel bir yapıdır. Türkiye'de sayılı hamamlardan birisidir" şeklinde konuştu.

Hamamda yıkanan Vedat Özaydın, Sivas'a tatil için gelip hamama girdiğini belirterek, "Sivas'a tatil için geldim. Şuan hamama girdik. Memleketimizin özelliklerinden biriside hamamcılığının güzel olmasıdır. Her gelişimizde de uğruyoruz. Tadilattan sonrası da daha güzel olmuş. Daha modernleştirilmiş. İnsanlara daha güzel hitap eder hale gelmiş. Hamam, vücuttaki biriken ölü hücrelerin atılmasında vücudun sıhhat kazanılması için çok önemli bir katkıdır" dedi. - SİVAS