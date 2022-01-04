Tarihi ev restorasyon çalışmaları sırasında çöktü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarihi ev restorasyon çalışmaları sırasında çöktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

-Tarihi ev restorasyon çalışmaları sırasında çöktü Mardin'de bir vatandaşın aldığı tarihi ev, restorasyon çalışmaları sırasında çöktü.

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - -Tarihi ev restorasyon çalışmaları sırasında çöktü

MARDİN - Mardin'de bir vatandaşın aldığı tarihi ev, restorasyon çalışmaları sırasında çöktü.

Olay, Artuklu ilçesi Çabuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mülk sahibi tarihi evi alarak restorasyon çalışmaları başlattı. Çalışmalar sırasında tarihi evde çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, Afad, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD'ın yaptığı çalışmalar sonucunda enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Ekipler, çökme nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

Tarihi ev restorasyon çalışmaları sırasında çöktü

Tarihi ev restorasyon çalışmaları sırasında çöktü

Tarihi ev restorasyon çalışmaları sırasında çöktü

Tarihi ev restorasyon çalışmaları sırasında çöktü

3 katlı binada korkutan patlama! 1 kişinin yaralandığı olayda facianın eşiğinden dönüldü

3 katlı binada korkutan patlama! 1 kişinin yaralandığı olayda facianın eşiğinden dönüldü

 Alevlere teslim olan evde can pazarı! Tüm birikimini kaybeden adam diz çöküp ağladı

Alevlere teslim olan evde can pazarı! Tüm birikimini kaybeden adam diz çöküp ağladı

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title