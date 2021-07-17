Tarihi eserlere alıcı ararken yakalandılar
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Tarihi eserlere alıcı ararken yakalandılar

Tarihi eserlere alıcı ararken yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de, ellerinde bulundurdukları 6 parça tarihi eseri satmak için alıcı arayan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Eskişehir'de, ellerinde bulundurdukları 6 parça tarihi eseri satmak için alıcı arayan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarat çalışmaları neticesinde A.S. isimli şahsın elinde bulundurduğu 6 adet tarihi eseri satmak amacıyla alıcı aradığı öğrenildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından takibe alınan A.S.'nin Çukurhisar mahallesinde olduğunun tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şüpheli A.S.'nin de için de bulunduğu araç Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan A.S., Z.D., E.Ç. ve İ.D. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 1 adet insan figürlü mermer heykelcik ve 5 adet metal obje olmak üzere toplam 6 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheli A.S., Z.D., E.Ç. ve İ.D. "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. İfadeleri alınan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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