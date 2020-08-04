Tarihi Döşeme Camii ibadete açıldı Tarihi Döşeme Camii ibadete açıldı İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin simgesi 8 asırlık cami, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

Tarihi Döşeme Camii ibadete açıldı

ŞANLIURFA - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin simgesi 8 asırlık cami, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan 800 yıllık tarihi Döşeme Camisi zeminindeki su sızıntısı ve kayma nedeniyle 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

Arnavutluk, İtalya ve Yunanistan'dan gelen ekipler de sızmayı önlemeye ve caminin ibadete açılmasına yönelik çalışmalarını tamamladı. Dünyanın tek doğal akvaryumu olarak kabul edilen Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Döşeme Camisi'nin zemininde, 12 yıl önce aşırı kirlilik nedeniyle Balıklıgöl'deki suyun boşaltılarak temizlenmesinin ardından kayma meydana geldi. 2015 yılında Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen restorasyonda ilk önce zemindeki kaymayı önlemek için 'jet-grout' olarak adlandırılan özel bir yöntemle zeminana kayaya sabitlendi. 5 yıldır önü alınamayan kayma nedeniyle camide oluşan çatlaklar ve su sızması nedeniyle ibadete kapatılan cami yapılan restore çalışmaları sonrası tamamıyla yeniden ibadete açıldı.

Cami görevlisi Bülent Üzgün, 5 yıl boyunca ibadete kapalı olan caminin tekrardan ibadete açıldığı belirtti.

Kaynak: İHA