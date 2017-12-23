Tarihi Doğanca Evinin Restorasyonu Sürüyor

Çorlu'da bulunan ve 150 yıllık geçmişi ile ilçenin tescilli tarihi binaları arasında yer alan tarihi Doğanca Evi'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.



Tescilli yapılar arasında bulunan Doğanca Evi'nin restorasyonu, kafe ve peyzaj çalışması kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.



Çorlu ilçesinde bulunan, 150 yıllık geçmişe sahip olduğu tahmin edilen Doğanca Evi, 2003 yılında Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 2. grup mimarlık örneği olarak tescil edilmiş, 2013 yılında Çorlu Belediyesi tarafından kamulaştırılmış ve restorasyon projesi hazırlanmıştı. Mülkiyeti Çorlu Belediyesi'ne ait olan Doğanca Evi'nin restorasyon ihalesi 2017 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilmiş ve yüklenici firma tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştı.



Restorasyon çalışmaları kapsamında 2017 yılının Nisan ayında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile yüklenici firma Arşimet İnşaat ile 1 milyon 45 bin TL bedelle sözleşme imzalanmış ve yenileme çalışmalarına başlanmıştı. Yapım süresi ile ilgili olarak 400 gün sürenin ön görüldüğü çalışmaların 2018 yılının Mayıs ayında tamamlanması bekleniyor. - TEKİRDAĞ