Tarihi davada emsal karar! Yıllarca tecavüzüne uğradığı kocasını öldüren Valerie Bacot serbest kaldı
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Tarihi davada emsal karar! Yıllarca tecavüzüne uğradığı kocasını öldüren Valerie Bacot serbest kaldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Fransa'da yıllarca kendisine tecavüz eden kocasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılınan ve tüm dünyanın takip ettiği Valerie Bacot davasında karar verildi. 1 yıl tutuklu yargılanan Valerie Bacot, 5 gün süren duruşmanın ardından, 3 yıl tedavi görme şartı ile mahkemeden serbest olarak çıktı.

Fransa'da ve dünyada kadın haklarının sembol isimlerinden biri haline gelen ve kendisine yıllarca tecavüz eden kocasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Valerie Bacot davasında karar çıktı. Bacot, 3'ü ertelenebilir toplam 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1 yıl tutuklu yargılanan Valerie Bacot, 5 gün süren duruşmanın ardından, 3 yıl tedavi görme şartı ile mahkemeden serbest olarak çıktı.

Tarihi davada emsal karar! Yıllarca kendisine tecavüz eden kocasını öldüren Valerie Bacot serbest kaldı

MAHKEMEDEN ALKIŞLARLA AYRILDI

Fransa'nın gündemine oturan davada, 710 binden fazla kişi, yaşadığı büyük zulümler nedeniyle Valerie Bacot'un serbest bırakılması için imza kampanyasına katılmıştı.

Kararın açıklanmasının ardından alkışlarla mahkemeden ayrılan Bacot, "Destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Tüm kadınlar ve mağdurlar için şimdi yeni bir mücadele başlıyor. Zihinsel ve fiziksel olarak rahatladım" diye konuştu.

Tarihi davada emsal karar! Yıllarca kendisine tecavüz eden kocasını öldüren Valerie Bacot serbest kaldı

KADINI EVLİLİĞE ZORLADI

Bacot, 12 yaşından bu yana Daniel Polette'in tecavüzlerine maruz kaldığını, daha sonra da kendisini evliliğe zorladığını öne sürmüştü. Daniel Polette'i 2016'da vurarak öldürdüğünü itiraf eden Bacot, cesedi çocuklarının yardımı ile sakladığını da açıklamıştı. Valerie henüz çocukken, sıklıkla kendisinden 25 yaş büyük olan Daniel'in cinsel saldırılarına maruz kaldı.

1996'da cinsel şiddet suçundan bir yıl hapiste kaldıktan sonra Daniel tekrar eve döndü ve eskisi gibi Valerie'ye tecavüz etmeye devam etti, ayrıca yıllarca zorla fuhuşa zorladı.

Tarihi davada emsal karar! Yıllarca kendisine tecavüz eden kocasını öldüren Valerie Bacot serbest kaldı

TECAVÜZ SONUCU HAMİLE KALDI

Yaşadığı tecavüz vakalarından sonra 17 yaşında hamile kalan Valerie, doğacak çocuğunun babasız büyümemesi için evden ayrılarak Daniel ile evlenmeyi kabul etti, ama yaşadığı zulümler sona ermedi. Alkolik ve şiddet yanlısı Daniel eşi Valerie'yi fuhuşa zorlamaya devam etti.

KIZINA ZARAR VERMESİNDEN KORKTU

Suçunu itiraf eden Valerie Bacot, eski kocasını 17 yaşında kızına zarar vermesinden korktuğu için öldürdüğünü söyledi. Duruşmada konuşan Bacot, "Hayatta istediğim tek şey, huzurlu bir şekilde iki çocuğumla yaşayabilmek" dedi.

Tarihi davada emsal karar! Yıllarca tecavüzüne uğradığı kocasını öldüren Valerie Bacot serbest kaldı
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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