TARİHİ ÇINAR AĞICININ 9 METRELİK DALININ KOPMA ANI KAMERADA
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TARİHİ ÇINAR AĞICININ 9 METRELİK DALININ KOPMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İznik ilçesinde, yaklaşık 250 yıllık tarihi çınarın 9 metre uzunluğundaki dalı koparak, bir iş yerinin çatısına ve kaldırımda duran masalarının üzerine düştü.

BURSA'nın İznik ilçesinde, yaklaşık 250 yıllık tarihi çınarın 9 metre uzunluğundaki dalı koparak, bir iş yerinin çatısına ve kaldırımda duran masalarının üzerine düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, masada oturanların ağaçtan gelen sesleri duyması üzerine kaçması sayesinde olayda yaralanan olmadı.

İznik'e bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'nde yaklaşık 250 yıllık tarihi çınardan gelen çatırtı seslerini duyanlar, bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra 9 metre uzunluğundaki dal, ağaçtan koptu. Kopan dal, altında bulunan iki iş yerinin çatısına ve kaldırımda duran masaların üzerine düştü. Dalın kopma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri, kopan dalı kaldırdı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, iki iş yerinde hasar oluştu.

Olay sırasında dükkanda çalıştığını belirten Hayrettin Alan, Gürültüyle dışarı çıktım. Dal kopmuş. Allah'tan o anda altında oturan kalmamıştı. Çok büyük bir tehlike atlattık dedi.

TARİHİ ÇINAR AĞICININ 9 METRELİK DALININ KOPMA ANI KAMERADA
TARİHİ ÇINAR AĞICININ 9 METRELİK DALININ KOPMA ANI KAMERADA
TARİHİ ÇINAR AĞICININ 9 METRELİK DALININ KOPMA ANI KAMERADA
TARİHİ ÇINAR AĞICININ 9 METRELİK DALININ KOPMA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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