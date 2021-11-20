Tarihi camilerin güzelliği "hale" ile taçlandı - Haberler
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Tarihi camilerin güzelliği "hale" ile taçlandı

AA / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Tarihi Hüsrev Paşa ve Kaya Çelebi camilerin ay etrafında oluşan hale eşliğinde çekilmiş görüntüleri Halenin içinde görülen uçak izleri VAN - Van'da gece saatlerinde çıkan dolunayın etrafında hale oluştu.

VAN (AA) - Tarihi Hüsrev Paşa ve Kaya Çelebi camilerin ay etrafında oluşan hale eşliğinde çekilmiş görüntüleri

Halenin içinde görülen uçak izleri VAN - Van'da gece saatlerinde çıkan dolunayın etrafında hale oluştu.

Semayı süsleyen hale Van Kalesi'nin güney yamacında bulunan tarihi Hüsrev Paşa ve Kaya Çelebi camileriyle güzel görüntüler oluşturdu.

Yolcu uçaklarının halenin hizasından geçmesi de ilginç görüntülere sahne oldu.

Tarihi camilerin güzelliği hale ile taçlandı

Tarihi camilerin güzelliği hale ile taçlandı

Tarihi camilerin güzelliği hale ile taçlandı

AA / Özkan Bilgin - Son Dakika Haberleri

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