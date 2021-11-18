???????Tarihi, Bugünü ve Geleceği Keşfetmek İçin "Beykoz 2021 Sempozyumu" Başlıyor

İSTANBUL (Habermetre) - T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

İstanbul'un en köklü ilçeleri arasında yer alan Beykoz'un tarihi, bugünü ve geleceğinin, geniş ve bilimsel bir perspektifle ele alınacağı "Beykoz 2021 Sempozyumu" (19-20 ve 21 Kasım ) başlıyor. Alanında uzman 76 akademisyenin bilimsel tebliğler sunacağı sempozyum bu yıl da ilçeye dair yeni keşiflerle heyecanlandıracak.

Beykoz Belediyesi tarafından yerel yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi, ilçe sakinlerinin tarihi ve çağdaş gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi, ilçenin kalkınmasına dair potansiyel imkanların tespiti amacıyla düzenlenen sempozyum, kurumun ilçe sakinlerinin mutluluğuna odaklanan vizyonuna da katkı sunacak.

İlki 2019 yılında başlatılan, bu yıl 3. ve son kez düzenlenecek buluşma akademik çevreler, kültür ve eğitim camiası ile sivil toplum kuruluşlarının dikkatini kez daha ilçeye çekecek.

Boğaziçi ve Beykoz

Tarihten edebiyata, mimariden, ekonomi ve ziraate farklı disiplinlerden 76 bilim insanının, 16 farklı oturum başlığında 76 tebliğ sunacağı sempozyumda irdelenecek konular "Boğaziçi" ana temasında şekillendi.

İstanbul'un özel bir yerleşimi olan Beykoz, tarihi ve çağdaş şehir kimliğini Yuşa Tepesi'nden, Yoros Kalesi'ne, Anadolu Hisarı'ndan Tabya yerleşmelerine, av köşklerinden kıyı yerleşmelerine, imparatorluk ve cumhuriyet dönemlerindeki sanayileşme sürecinden günümüz turizm hareketliliğine eşsiz suyolu Boğaziçi ile ilişki içerisinde kazanıyor.

Boğaziçi ekseninde ilçenin geçmişi, bugünü ve yarınına ışık tutacak buluşmada, insan-mekan- üretim, yerleşme tarihi, demografi hareketleri, istihdam, ekonomi, kültürel miras ve edebiyat gibi pek çok başlık akademik bakış açısıyla ele alınacak.

Çevrimiçi Yayın

Salgın koşullarına uygun olarak salonlara kısıtlı izleyicinin alınacağı sempozyumda yer alan tüm oturumlar kurumun sosyal medya (twitter, instagram ve youtube) hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

Beykoz 2021 Sempozyumu, Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Sedat Bornovalı'nın moderatörlüğünde, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Prof. Dr. Önder Küçükerman, Prof. Dr. Zeynep Tarım, Dr. Sinan Genim ve Dr. Olcay Aydemir'in konuşmacı olacağı Açılış Oturumu'yla başlayacak.

3 gün boyunca sürecek sempozyum sonunda, araştırmacıların sundukları tebliğler bir kitapta toplanarak akademi dünyası ve ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacak.

PROGRAM

Açılış: 19 Kasım 2021 Cuma

Saat: 16: 00

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