Taraklı ve Ferizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Taraklı ve Ferizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Taraklı ve Ferizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Taraklı ve Ferizli ilçelerinde 30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya'nın Taraklı ve Ferizli ilçelerinde 30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Taraklı'da Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Halis Hacıismailoğlu ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı tarafından çelenk sunumu yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Kaan Lakaoğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu program, öğrencilerin okuduğu şiirlerle son buldu.

Törene, CHP İlçe Başkanı Kadir Güneş, Saadet Partisi İlçe Başkanı İsmail Güven, Muhtarlar Derneği Başkanı Harun Gündüz, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ferizli

Ferizli İlçe Kaymakamlığı önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'nun çelenk koymasıyla başlayan programda İlçe Jandarma Komutanı Serdar Koç, konuşma yaptı.

Törene katılan protokol ile siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle kahvaltı programına katılan Arslanköylü, Kütahya'nın Simav ilçesine kaymakamlığa atanmasından dolaylı katılımcılarla vedalaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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