Taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı
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Taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

30.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:16
Taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

'de meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürkan Şimşek idaresindeki 16 CDJ 75 plakalı yolcu minibüsü, Eskişehir-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde Fazıl Özkaya'nın kullandığı 10 ACS 45 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada yaralanan Bursaspor taraftarı 17 kişinin, TFF 1. Lig'de bugün oynanacak Adanaspor maçına gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı
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