Taraftarlardan birlik ve beraberlik çağrısı
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Taraftarlardan birlik ve beraberlik çağrısı

Derebeyleri Taraftarlar Derneği'nden birlik ve beraberlik çağrısı yapılarak, Malatyaspor'in kümede kalmasından sonra sorunların gündeme getirilmesi istendi.

Taraftarlardan birlik ve beraberlik çağrısı
05.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:14

Derebeyleri Taraftarlar Derneği'nden birlik ve beraberlik çağrısı yapılarak, Malatyaspor'in kümede kalmasından sonra sorunların gündeme getirilmesi istendi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nde, Derebeyleri Taraftarlar Derneği basın açıklaması yaptı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner, " Malatyaspor birlik ve beraberliğin en önemli uç noktasıdır. Malatyaspor'un ligde kalması için başta taraftarlar ve kamuoyuna çok iş düşüyor. Bir takım sorunlar olabilir ama bunu lig bittikten sonra kongrede rahatlıkla konuşulabilir eleştirilebilir. Bu anlamda en büyük görev taraftarlara düşüyor" ifadelerini kullandı.

Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya da, " Öncellikle bugün eleştirme günü değil bugün birlik ve beraberlik günüdür. Kimse Malatyaspor üzerinden rant aramasın. Bu takım halkın takımıdır. Takımımıza sahip çıkacağız. Köstek olmayacağız, destek olacağız. İyi günde kötü günde takımımızın yanındayız. Sezon biter takım ligde kalır ondan sonra problemler konuşulur. Bugün birlik ve beraberlik günüdür" diyerek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a da desteklerinde dolayı teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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