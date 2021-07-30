Tarabya'da içler acıtan görüntü: Ölü yavru yunus kıyıya vurdu
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Tarabya'da içler acıtan görüntü: Ölü yavru yunus kıyıya vurdu

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Haberler | Güncel

Tarabya'da içler acıtan görüntü: Ölü yavru yunus kıyıya vurdu Tarabya'da vatandaşlar sahile vurmuş ölü yunus balığı buldu.

Tarabya'da içler acıtan görüntü: Ölü yavru yunus kıyıya vurdu

İSTANBUL - Tarabya'da vatandaşlar sahile vurmuş ölü yunus balığı buldu. Yunusu bulanlardan biri, "Büyük ihtimalle gemilere çarpmıştır ya da onu avcılar öldürmüştür. Doğaya sahip çıkacağımıza zarar veriyoruz" dedi.

Sarıyer Tarabya'da sahilde yürüyüş yapan iki arkadaş bir yavru yunus balığının kıyıya vurduğunu fark etti. İkili, yunusu denizden çıkarmak için uğraştı ancak başarılı olamadı. Yunusun ölü olduğunu ve iç organlarının dışarıya çıktığını gören iki arkadaş, yetkilileri arayarak yardım istedi.

"Doğaya sahip çıkacağımıza zarar veriyoruz"

Ölü yunus balığını fark eden Ümit Koç, "Denizde yüzüyorduk. Denizden çıktık ve buraya geldik. Buraya geldiğimizde bir balık gördük. Gelip geçenler ona bakıyordu ama kimsenin umurunda değildi. Yetkili birinin aranması gerekiyordu ben de aradım. Yetkililer ne zaman gelir bilinmez ama 10-15 dakikayı bulur diye düşünüyorum. Hoş bir görüntü değil. Doğaya sahip çıkacağımıza zarar veriyoruz. Büyük ihtimalle gemilere çarpmıştır ya da onu avcılar öldürmüştür. Yavruydu, bağırsakları dışarı çıkmıştı ve gözünde yara vardı" dedi.

İki arkadaş, yetkililerin olay yerine gelmesini beklerken dakikalar ilerledikçe, dalgaların da etkisiyle yunusun cesedi denizin ortasına doğru sürüklendi. Bir süre sonra yavru yunus Marmara Denizi'nin suları arasında gözlerden kayboldu.

Tarabya'da içler acıtan görüntü: Ölü yavru yunus kıyıya vurdu
Tarabya'da içler acıtan görüntü: Ölü yavru yunus kıyıya vurdu
Tarabya'da içler acıtan görüntü: Ölü yavru yunus kıyıya vurdu
Tarabya'da içler acıtan görüntü: Ölü yavru yunus kıyıya vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker

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