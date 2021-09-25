TAPULU ARAZİSİNDEN GEÇTİĞİ İDDİASIYLA YOLA DUVAR ÖRDÜRDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TAPULU ARAZİSİNDEN GEÇTİĞİ İDDİASIYLA YOLA DUVAR ÖRDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da yaşayan Murat Kıran, evinin de içinde yer aldığı 335 metrekare tapulu arazisinden geçtiğini belirttiği yolu, duvar ördürerek kapattı.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da yaşayan Murat Kıran, evinin de içinde yer aldığı 335 metrekare tapulu arazisinden geçtiğini belirttiği yolu, duvar ördürerek kapattı. Belediye, şikayet üzerine yıkım kararı alırken, Kıran da çözüm sağlanamaması halinde evinin yanından geçen 2 sokağı da çitle kapatıp, olayı mahkemeye taşıyacağını söyledi.

Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45021 Sokak'taki evinin iki tarafından geçen yolun, kendi tapulu arsası üzerinde olduğunu iddia eden Murat Kıran, arsanın yol olarak kullanılan bölümünün, belediye tarafından istimlak edilerek, bedelinin ödenmesini talep etti. Bugüne kadar beklediği sonuca ulaşamadığını belirten Kıran, birçok evi ana caddeye bağlayan yola duvar ördürdü; 2 metre yüksekliğindeki duvarın üst kısmına da çivi ve cam parçaları yerleştirdi. Duvarla yol, tamamen kapanırken, mağdur olanlar ise durumu Seyhan Belediyesi'ne bildirdi. Şikayet üzerine belediye yetkilileri, duvarın yıkılması için Murat Kıran'a tebligat gönderdi. Kıran ise elinde yasal tüm evrakın bulunduğunu savunup, yıkım kararını durdurmak için idari mahkemeye suç duyurunda bulunacağını kaydetti. Kıran, yolun istimlak edilmemesi ya da imara açılmaması durumunda, evinin yanından geçen 2 sokağı da çitle kapatıp, olayı mahkemeye taşıyacağını söyledi.

Murat Kıran'ın eşi Vildan Kıran ise haklarını aradıklarını söyleyip, "Burada 335 metrekare arsamız var. Benim 3 kız çocuğum var. Boş arazi olmasına rağmen alkol ve uyuşturucu kullanan birçok kişi buradan geçiyor. Eşim belediyeye giderek durumu anlattı. Belediye buranın imara kapalı olduğunu, duvarı da yıkacağını söylüyor. Biz kendi hakkımız olan arsamızı istiyoruz. Benim tapulu olan arazimin üzerinden yol geçiyor. Çözüm bulsunlar. Bu insanlar neden mağdur olsun" dedi.

TAPULU ARAZİSİNDEN GEÇTİĞİ İDDİASIYLA YOLA DUVAR ÖRDÜRDÜ

TAPULU ARAZİSİNDEN GEÇTİĞİ İDDİASIYLA YOLA DUVAR ÖRDÜRDÜ

TAPULU ARAZİSİNDEN GEÇTİĞİ İDDİASIYLA YOLA DUVAR ÖRDÜRDÜ

TAPULU ARAZİSİNDEN GEÇTİĞİ İDDİASIYLA YOLA DUVAR ÖRDÜRDÜ

TAPULU ARAZİSİNDEN GEÇTİĞİ İDDİASIYLA YOLA DUVAR ÖRDÜRDÜ

TAPULU ARAZİSİNDEN GEÇTİĞİ İDDİASIYLA YOLA DUVAR ÖRDÜRDÜ

TAPULU ARAZİSİNDEN GEÇTİĞİ İDDİASIYLA YOLA DUVAR ÖRDÜRDÜ

TAPULU ARAZİSİNDEN GEÇTİĞİ İDDİASIYLA YOLA DUVAR ÖRDÜRDÜ

TAPULU ARAZİSİNDEN GEÇTİĞİ İDDİASIYLA YOLA DUVAR ÖRDÜRDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ebru Gündeş Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Lionel Messi Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TAPULU ARAZİSİNDEN GEÇTİĞİ İDDİASIYLA YOLA DUVAR ÖRDÜRDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 15:40:17. #1.12#