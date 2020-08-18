Tapu Müdürlüğünde korona çıktı: 13 personel karantinada Tapu Müdürlüğünde korona çıktı: 13 personel karantinada Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi Tapu Müdürlüğü'ndeki çalışan bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı.

Tapu Müdürlüğünde korona çıktı: 13 personel karantinada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi Tapu Müdürlüğü'ndeki çalışan bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine müdürlükte çalışan 12 personel kısa sürede evlerinde karantinaya alınmaları sağlandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi İlçesi Hükümet Konağı içerisinde faaliyet gösteren Tapu Müdürlüğü'nde görevli bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kurumda bulunan 12 personel ise evlerinde karantinaya alındı. Testi pozitif çıkan personele hastaneye götürülürken, tapu müdürlüğünde işlemlerin aksamaması için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden ilçeye 4 personel geldi. Tapu Müdürlüğündeki korona virüs olayı üzerine bütün binada tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Dışarıdan gelen vatandaşların ateşi ölçülerek tek tek içeri alınıyor.

Kaynak: İHA