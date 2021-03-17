Tapu Müdürlüğü ile Belediye arasında protokol

Çat'ta vatandaşların teknolojinin nimetlerinden etkin biçimde yararlanabilmesi için önemli bir adım atıldı. Çat Belediyesi ile Çat Tapu Müdürlüğü arasında emlak değerlerinin güvenli elektronik alınması protokolü imzalandı.

Protokol hakkında açıklama yapan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "İmzalanan protokole göre iki kurum arasındaki emlak beyan değeri işlemleri artık elektronik ortamda gerçekleşecek. Tapu işlemleri sırasında istenilen emlak beyan değeri almak için vatandaşlarımız belediyemize gelmeden elektronik ortamda işlemlerini yapabilecekler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yeni geçilen uygulama ile tapu harcına esas olmak üzere talep emlak beyan değerlerinin elektronik güvenli ortamda alınabilmesinin önü açıldı. Bu konuda vatandaşlarımızın iş yükünü azaltmak, zaman tasarrufu sağlamak için Çat Tapu Müdürlüğümüz ile protokol imzaladık. İlçemize hayırlı olsun"dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı